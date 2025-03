Qué está pasando con el sarampión en España: las claves del aumento de casos

En 2016, la OMS constató que el sarampión había sido erradicado en España, pero en las últimas semanas los casos de esta enfermedad han aumentado en diversos sectores generando cierta intranquilidad. Según los datos que presentó Sanidad este lunes los diagnósticos ascienden a 142, con la previsión de que sigan subiendo en un contexto de escalada de la enfermedad a nivel mundial.

“En España podemos estar tranquilos. El riesgo de infección es bajo y los brotes que se puedan dar son puntuales gracias a la alta tasa de cobertura de vacunación”, explica el Catedrático en Microbiología Raúl Rivas, que destaca que precisamente la vacuna hace que haya pocos sectores de la población expuestos a esta enfermedad.

De hecho, Sanidad ha insistido esta semana en la importancia de ampliar la cobertura completa de vacunación en los sectores de población que no la tienen. En el informe Implicaciones para España del aumento de casos y brotes de sarampión a nivel mundial y europeo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) advierte de que el riesgo individual en personas susceptibles y sin vacunar “es alto”.

Según el SIVAMIN, el Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad, la cobertura de vacunación en España según los últimos datos de 2023 es del 97,8% con una dosis y del 94,4% con dos dosis. Eso sí, advierten de que hay comunidades con porcentajes significativamente más bajos. Por eso el CCAES ha apelado a las comunidades a intentar aumentar las coberturas en los grupos necesarios.

Por qué están aumentando los casos

Es evidente que los casos de sarampión están subiendo en todo el mundo pero, ¿cuáles son los factores que explican este crecimiento? “El aumento de casos es a nivel global. Están aumentando también en un contexto europeo, de hecho, estamos con el mayor número de casos de los últimos 25 años”, apunta Rivas.

“Probablemente sea por diferentes factores que se unen. El primero es que nos encontramos con diferentes países que están teniendo una actitud de rechazo a las vacunas. Por ejemplo en el brote en Texas, en Estados Unidos, ya ha muerto algún niño y un adulto”, explica el microbiólogo.

Ese razonamiento no aplicaría a países como España, donde no se ha manifestado tanto esa reacción en contra de las vacunas y la cobertura contra el sarampión es elevada. “Es verdad que algunas personas pueden no querer vacunar a sus hijos, pero están dentro de un contexto seguro. Entonces, ¿qué está pasando? Pues el otro factor puede ser los casos importados”, asegura Rivas.

En este sentido, el microbiólogo explica que se pueden dar dos situaciones: “Bien que vayan niños sin vacunar desde España a zonas donde hay bajas coberturas de vacunación y por lo tanto el virus está circulando, como puede ser Marruecos o Rumanía, que tiene unas tasas de vacunación bajísimas y tienen brotes con miles de casos. O bien que vengan personas que no estén vacunadas y que tengan sarampión”.

Los síntomas y la facilidad de contagio

El problema que presenta el sarampión es que, en palabras de Rivas, “es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos”, por lo que los colectivos expuestos pueden infectarse fácilmente. “En la fase inicial, cuando se presenta mocos, tos o enrojecimiento en los ojos, o incluso antes de que aparezcan los síntomas, las personas podemos ser infecciosas, podemos contagiar el virus”, destaca el microbiólogo, que también cita la fiebre como otro de los síntomas claros del sarampión.

“El problema de este virus es que requiere una dosis infectiva muy baja, no es necesario estar expuesto a una cantidad muy alta del virus para infectarnos. Además, las personas infectadas expulsan una gran cantidad de virus. Entonces, necesitamos poco para infectarnos y los infectados expulsan mucha cantidad de virus es una combinación explosiva”, cuenta Rivas, advirtiendo de la facilidad de contagio entre colectivos sin protección, especialmente en lugares cerrados.

El microbiólogo explica que el sarampión se transmite por vía aérea, es decir, “nos podemos contagiar de sarampión al respirar, toser, hablar y puede permanecer en el aire durante un tiempo”, por lo que la ventilación es fundamental. “Se han hecho cálculos y puede durar en una habitación cerrada dos horas y después que una persona no vacunada entre en esa habitación y se contagie. Cuando estás contagiado de sarampión, tú puedes transmitirlo incluso antes de que aparezcan los síntomas y durante un período de ocho días. Son muchísimos días”, asegura el experto.

Esta facilidad de contagio en lugares cerrados explica que la mayoría de los brotes aparezcan en guarderías o centros sanitarios. “Lo que vemos que está pasando ahora que está aumentado el contagio en personal sanitario y sobre todo en una franja muy concreta, entre los 45 y 55 años”, cuenta Rivas.

La importancia de la vacunación

Que la franja de entre 45 y 55 años sea más susceptible no es una casualidad, se debe a los cambios en el calendario de vacunación. “Antes de 1970 no se vacunaba, pero la gente pasaba el sarampión con lo cual las personas mayores de 55 es muy normal que hayan pasado el sarampión porque era muy contagioso. Pasar la enfermedad, igual que la vacuna, ofrece inmunidad duradera. De 1971 a 1981 sí se vacunó pero con una única dosis. Entonces personas son más susceptibles al sarampión porque las dos dosis dan una inmunidad prácticamente del 100% pero cuando solo hay una dosis la inmunidad no es completa”, asegura el microbiólogo.

En España la vacuna contra la triple vírica (sarampión, rubeola y paroditis) entró a formar parte del calendario de vacunación en 1981 y se administra con dos dosis: la primera a los doce meses y la segunda entre los tres y los cuatro años.

Los porcentajes de cobertura vacunal que existen actualmente en España de 97% con una dosis y de un 94% con las dos dosis completas serían suficientes para alcanzar la inmunidad de rebaño, que se suele asociar con un 95% de la población vacunada, pero urge hacer esfuerzos para vacunar a las personas que no tienen la pauta completa.

Desde el CCAES se recomienda, si se tienen dudas sobre el estado de la vacunación, revisarlo durante una visita al médico. Además, también aconsejan a las autoridades elaborar mapas de riesgo de la enfermedad que podrían ayudar a identificar grupos de personas sin vacunar para tomar precauciones.

Consecuencias graves y colectivos más susceptibles

Rivas explica que, si bien la vacuna ofrece una protección prácticamente total, el sarampión puede tener consecuencias graves en personas sin pauta de vacunación. "Normalmente la mayoría de las muertes ocurren en niños menores de 5 años pero puede provocar síntomas graves en adultos mayores de 30 años", cuenta el microbiólogo.

El experto recuerda que las personas mayores "son personas de riesgo", por lo que en algunas ocasiones si es necesario "se les vuelve a vacunar". Las personas inmunocomprometidas y las mujeres embarazadas, que tienen un mayor riesgo de aborto al padecer sarampión, también son colectivos de riesgo o más susceptibles a sufrir algún tipo de complicación derivada de la enfermedad.

"Sin vacunación puede ser una enfermedad grave por las complicaciones, puede derivar en ceguera, encefalitis, infecciones respiratorias graves como neumonía, diarreas severas que provocan deshidratación y en determinados países es un problema", cuenta el microbiólogo sobre las posibles complicaciones de la enfermedad.

Eso sí, destaca que gran parte de los problemas del sarampión residen en que debilita el sistema inmunitario. "Este virus resetea un poco el sistema inmune y eso hace que durante un tiempo, unas pocas semanas o unos meses, nuestro organismo sea más susceptible a otros agentes patógenos. Por esa razón muchas de las muertes que ocurren en niños que han pasado el sarampión vienen por infecciones secundarias", asegura.

Ante todo, y tal y como está la situación actual, Rivas coincide con las autoridades y llama a la tranquilidad sobre el riesgo de infección en España gracias a la vacunación. "En España podemos estar tranquilos, la vacuna es segura y efectiva. Es conveniente que las personas que no están vacunadas o les falta una dosis se vacunen por el bien individual y el colectivo. Podemos estar tranquilos", sentencia el microbiólogo.