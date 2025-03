La psicología sabe los secretos para 'calar' a una mala persona en minutos

Cuando conoces a una nueva persona, lo primero por lo que generalmente nos dejamos llevar es por una buena impresión, si te da buenas sensaciones y si crees que congeniarías con esa persona en un futuro.

Sin embargo, según la revista griega Jenny hay ciertos rasgos que, según la psicología indican si esa persona es una mala persona. Según este medio, hay que fijarse en determinados gestos y comportamientos en ese primer encuentro para saber qué clase de persona es.

Por ejemplo, en la revista recogen que hay que observar si estas personas escuchan a los demás. "La forma en que alguien presta atención a lo que dices puede decir mucho sobre su carácter. Los buenos oyentes son personas compasivas, pacientes y de mente abierta", señalan en la revista.

En segundo lugar, la revista recomienda fijarse en si es buena persona con alguien que no tenga nada que ofrecerle a cambio: "La gente buena no mide su bondad por lo que puede obtener a cambio. Pero con las personas malas ocurre lo contrario. De hecho, la forma en que alguien trata a otra persona, especialmente a una persona en una posición de menor autoridad, dice mucho sobre su carácter".

Además, señalan que las buenas personas no fingen ser algo que no son, ya que "la autenticidad es un signo de confianza y aceptación, y estos son rasgos comunes entre las personas verdaderamente buenas".

A nivel de conversación, apuntan que las personas con bondad se interesan por el resto de personas de forma sincera y con atención, no solo están pendientes de sí mismos: "Este nivel de atención y curiosidad es señal de una buena persona".

El quinto rasgo que recogen en la revista es prestar atención a si esa persona respeta los límites personales del resto. "Una mala persona no entiende o no quiere entender que no debe traspasar los límites de los demás", explican.

Más allá de escuchar y mostrar interés, el rasgo que más caracteriza a una buena persona, según la revista es la empatía, "la capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás".