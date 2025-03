Las 'meriendas' de ejercicio que pueden mejorar tu forma física con menos de cinco minutos al día

A la hora de hacer ejercicio o ponerse en forma, solemos pensar que es necesario pasar horas en el gimnasio, hacer rutinas muy elaboradas con todo tipo de equipamiento o practicar algún deporte. Sin embargo, con menos de cinco minutos de ejercicio diario se puede hacer un cambio importante en la forma física.

Los expertos lo llaman 'meriendas de ejercicio' o 'snacks de ejercicio' y consisten en breves intervalos de actividad (de 30 segundos a cinco o diez minutos como máximo) que pueden abarcar desde hacer sentadillas a subir escaleras, bailar o andar.

Este curioso término fue acuñado en 2007 por el cardiólogo Howard Hartley, profesor de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard (EEUU), y desde entonces ha sido avalado por numerosos estudios.

Un estudio publicado en enero de 2022 en la revista Exercise and Sport Sciences Review, demostró que los participantes que montaban en bicicleta y subían escaleras en breves intervalos de 15 a 30 segundos tres veces al día mejoraba la capacidad cardiorrespiratoria y el rendimiento deportivo. Siempre en adultos inactivos físicamente.

Otro estudio de 2023 de JAMA Oncology apuntó a la reducción de entre el 7% al 18% en la incidencia de cáncer después de que los participantes empezaran a realizar en breves intervalos de menos de un minuto un total de 3,4 y 3,6 minutos de actividad física al día.

Entre los que realizaron hasta 4,5 minutos de actividad física vigorosa e intermitente al día, se asoció con una reducción del 31% al 32% de incidencia de cáncer.

Más allá de esto, los expertos ven estas 'meriendas de ejercicio' como una forma útil y sencilla de empezar a cambiar hábitos activos y saludables. "Hacer cualquier cosa es mejor que no hacer nada", asegura a la CNN Michael Betts, entrenador personal y director de TrainFitness en Londres. "Siempre que te muevas de vez en cuando, sometiendo a tu cuerpo a un poco de estrés, este se adaptará y mejorará", añade.

Para Supatra Tovar, propietaria de una consulta de psicología holística en California, estos pequeños actos son fundamentales. "Cuando incorporas estos 'snacks' para hacer ejercicio como hábito, empiezan a arraigarse y empiezas a ver sus beneficios para toda la vida", asegura. "Cualquier persona a la que se los he dado me ha dicho que no tenían ni idea del gran impacto positivo que tendrían", apunta.

Además, estos expertos coinciden en que estos pequeños intervalos de ejercicio pueden incorporarse con facilidad en las rutinas diarias, acompañados también de actividades caseras físicas como limpiar, ir a comprar o arreglar el jardín, lo que se conoce como ejercicio NEAT.

"Tu cuerpo es un poco perezoso. No le gusta hacer mucho y se deteriora lentamente con el tiempo sin usarlo. Hacer estos pequeños ejercicios le recuerda a tu cuerpo que necesita trabajar para mantener y mejorar su función general", explica Betts.