Los científicos coinciden: incluir sardinas en tu dieta es la mejor opción para mantener un cerebro joven

El cerebro humano demanda mucha energía en comparación con su tamaño. Para hacerse a la idea, este órgano clave para la memoria, el estado de ánimo y la velocidad de pensamiento representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume alrededor del 20% de la energía del organismo.

El cerebro es el órgano central del sistema nervioso que controla todas las funciones vitales, cognitivas y emocionales del cuerpo humano. Por eso, cada vez más expertos hacen hincapié en la importancia de la alimentación para proteger la salud cerebral a lo largo de la vida. Entre los alimentos más recomendados, las sardinas destacan como una de las opciones más completas.

Según los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la nutricionista Anna Bach y el neurocientífico Diego Redolar, una dieta equilibrada puede ayudar a combatir el deterioro cognitivo y favorecer el funcionamiento del cerebro. Los alimentos ricos en omega-3 y vitaminas del grupo B —como las sardinas— juegan un papel especialmente relevante.

Un alimento clave para el sistema nervioso

Las sardinas combinan varios nutrientes fundamentales para el cerebro. Por un lado, son ricas en grasas omega-3, especialmente EPA y DHA, lípidos poliinsaturados que han demostrado tener efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso. Estos ácidos grasos participan en el desarrollo y mantenimiento de las funciones cerebrales y se asocian a una mejor memoria y mayor agilidad mental.

Además, este pescado azul contiene vitaminas B6, B12 y ácido fólico, nutrientes que ayudan a reducir la homocisteína en sangre. Los niveles elevados de esta sustancia se han relacionado con el infarto cerebral y con el deterioro cognitivo en algunos tipos de demencia. Por eso, una dieta rica en estos micronutrientes puede contribuir a proteger el cerebro con el paso de los años.

Los especialistas también advierten de que la falta de estas vitaminas puede afectar al estado de ánimo. De hecho, algunos estudios han vinculado su déficit con un mayor riesgo de depresión, lo que refuerza la importancia de incorporarlas a la alimentación habitual.

El cerebro necesita energía de calidad

El cerebro obtiene su principal fuente de energía de la glucosa, que procede de los carbohidratos. Sin embargo, los expertos recomiendan priorizar aquellos con bajo índice glucémico, como legumbres, arroz integral o ciertos cereales, ya que proporcionan energía sostenida y evitan picos de azúcar que pueden afectar al rendimiento cognitivo.

A esta base energética se suman otros alimentos con efectos protectores. El aceite de oliva virgen, por ejemplo, ha demostrado reducir el estrés oxidativo y proteger las neuronas en determinados contextos. El cacao, por su parte, contiene flavonoides que mejoran la oxigenación de los tejidos y parecen tener un impacto positivo en el funcionamiento cerebral.

Antioxidantes y protección frente al envejecimiento

Aunque no existe un alimento milagro, los especialistas coinciden en que los arándanos y otros frutos rojos destacan por su contenido en antioxidantes y antocianinas, pigmentos que ayudan a proteger el sistema nervioso. Algunos estudios incluso han observado mejoras en la memoria asociadas a su consumo. Los tomates también aportan beneficios gracias al licopeno, un antioxidante que protege las neuronas frente a los radicales libres.

Otros alimentos recomendados incluyen frutos secos ricos en vitamina E —que está relacionada con la reducción del deterioro cognitivo—, coles de Bruselas con compuestos neuroprotectores, y pipas de calabaza, que aportan zinc y magnesio, minerales implicados en la atención y la memoria.