Los dietistas alzan la voz para pedir detener de inmediato la combinación de estas vitaminas y suplementos: "La gente no se da cuenta de la importancia"

Las personas que toman varios complejos vitamínicos o suplementos suelen optar en muchas ocasiones por tomarlos todos de golpe y así evitan que se les olvide alguno. Sin embargo, esto no sería del todo positivo, según cuentan nutricionistas y expertos, que apuntan a que las combinaciones de algunos suplementos pueden conllevar efectos secundarios como diarrea, estreñimiento o náuseas.

“Mucha gente no se da cuenta de la importancia del momento oportuno para tomar suplementos”, señala al medio Good Housekeeping Amy Margulies, dietista nutricionista registrada y propietaria de The Rebellius RD . "Algunos se absorben mejor con los alimentos, mientras que otros se absorben mejor con el estómago vacío. Otras combinaciones pueden interferir entre sí o con los medicamentos", añade.

Para la doctora Brynna Connor, médica de familia certificada y embajadora de salud de Northwestpharmacy.com, esto puede llevar incluso a deficiencias nutricionales y la toxicidad de algunas vitaminas a largo plazo.

Las especialistas piden no combinar hierro y calcio ya que "el calcio interfiere con la absorción intestinal del hierro", de hecho, piden espaciar los suplementos de hierro al menos dos horas antes o después de tomar alimentos ricos en calcio.

Otra combinación a evitar es el hierro y el zinc. "Si tomas un suplemento de hierro en dosis altas y zinc al mismo tiempo, especialmente con el estómago vacío, es muy probable que tu cuerpo no absorba el zinc tan bien", señala y recuerda que en el caso del hierro es mejor tomarlos con alimentos, siempre que no sean ricos en calcio, y el zinc en ayunas.

Lo mismo sucede con el zinc y el cobre, los que piden espaciar al menos dos horas, ambos con el estómago vacío. "Puede tomar zinc por la mañana antes del desayuno y cobre antes del almuerzo o la cena, siempre que no haya consumido ninguna comida o refrigerio en al menos unas horas", señala Margulies.

La doctora Connor apunta que tampoco hay que combinar calcio y magnesio ya que puede generar diarrea e hinchazón y recomienda que "el calcio es más adecuado para el desayuno (ya que el carbonato de calcio debe tomarse con las comidas), mientras que los beneficios relajantes del magnesio lo hacen ideal para su rutina nocturna".

Connor apunta también a la combinación de vitamina C y vitamina B12, algo que pide evitar, ya que la vitamina C puede crear un "ambiente ácido" que degrade la B12. De hecho, recomienda ir por orden alfabético "primero la vitamina B12 y posponer la vitamina C al menos dos horas".

