Los oftalmólogos recomiendan la regla 20-20-20 para salvar tu vista de las pantallas: "Parpadeas un 50% o 60% menos"

Dispositivos como el teléfono móvil, el ordenador o la televisión nos tiene a muchos, todo el día, pegados a una pantalla. Aunque sabemos que no es algo positivo para nuestra vista, no se le suele poner remedio.

Es por ello que los oftalmólogos han implementado una serie de recomendaciones que aseguran que son eficaces para no dañar nuestra visión y, sobre todo, mantener una salud ocular óptima.

En The Guardian, la doctora Meera Radia, oftalmóloga consultora del Imperial College Healthcare NHS Trust, ha recomendado a la gente que visite una farmacia a la hora de analizar si tenemos algún problema de salud, como conjuntivitis u ojo seco.

Para ella, la primera opción ante un problema, por muy ligero que sea, de visión es acudir al oculista para "revisar la presión ocular, la retina y el nervio óptico". Recomienda optar por un óptico que sea local. Ya que ellos serán los que "podrán detectar cambios en su receta, cataratas o afecciones potencialmente silenciosas".

La doctora Dilani Siriwardena, oftalmóloga consultora del NHS en el Hospital Oftalmológico Moorfields de Londres, también invita a acudir al hospital. "Alrededor del 40 % de las consultas oftalmológicas se deben a problemas en la parte frontal del ojo que podrían ser tratados por el propio paciente o con el asesoramiento de una farmacia o un oculista. Se trata de evaluar la gravedad por uno mismo", ha señalado.

Elegir unas gafas de sol correctas

Respecto a las gafas de sol, Meera Radia defiende que hace falta fijarse en "la protección ocular UV". "Cuando busques unas gafas de sol modernas, comprueba siempre si incluyen protección solar UVA o UVB; busca etiquetas como UV400 , que cubre ambas", ha añadido.

Destaca que la exposición puede causar "degeneración macular y desarrollo prematuro de cataratas, entre otros problemas". Por lo que saber elegir es un paso importante para cuidar nuestra salud ocular.

Pero, en ese momento, en su charla con The Guardian, ha hablado de la regla 20-20-20. La oftalmóloga ha revelado que "la luz azul de las pantallas no causa enfermedades oculares ni tensión significativa".

Y ha expresado que el problema se encuentra en "el tiempo frente a la pantalla en sí". "Cada 20 minutos, tómate un descanso de 20 segundos y mira fijamente a 6 metros de distancia. No tiene que ser una regla estricta de 20 minutos, pero tenla presente", ha expuesto.

La doctora Zaria Ali, oftalmóloga del Manchester Royal Eye Hospital, ha explicado al medio británico que "cuando usas una pantalla, parpadeas entre un 50 % y un 60 % menos, lo que significa que tus ojos se secarán aún más".

"Si tienes esa sensación de sequedad y cansancio, ten gotas para los ojos secos cerca de la computadora; así recordarás ponértelas", ha destacado, antes de recomendar un brillo "adecuado para ti" de la pantalla.