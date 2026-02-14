Marco Rubio reclama desde Múnich una "alianza más fuerte" con Europa: "No queremos tener aliados débiles"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha ofrecido un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el que ha destacado el papel conjunto con Europa, en una alianza que "debe centrarse en avanzar conjuntamente en nuestros intereses hacia nuevas fronteras".

"Para eso necesitamos recuperar el control de nuestras fronteras nacionales. Controlarlo bien y cuantas personas entran en nuestro país. Esto no es xenofobia, no es odio, es un acto fundamental de soberanía nacional. Es una amenaza urgente", ha justificado

"No podemos plantear el orden global en intereses nacionales. No hay que ignorar la cooperación internacional. No tenemos que desmantelar las instituciones globales, porque las hemos construido conjuntamente, pero necesitan una reforma. Tienen que reconstruirse", ha razonado.

Rubio ha destacado que el liderazgo de Estados Unidos fue el que consiguió que Israel y Palestina se sentaran en una mesa de negociación y se consiguiera la paz. "Fue el que liberó a las personas secuestradas de los salvajes", ha añadido.

Arreglar los "errores del pasado"

Marco Rubio ha explicado que "no queremos tener aliados débiles, porque nos haría a nosotros aún más débiles". "No queremos aliados que estén atados por la vergüenza o gente que no entienda la fuerza de su herencia", ha señalado.

El secretario de Estado de EEUU ha reconocido que "nosotros no hemos venido a separar" y que sí quieren "una alianza más fuerte que ayude a nuestra sociedad". "Queremos una alianza que no esté paralizada por el miedo a la guerra, a la tecnología y al cambio climático. El único miedo es el de la vergüenza a no hacer que nuestras naciones sean más ricas y poderosas", ha expuesto.

Marco Rubio ha instado a que Estados Unidos y Europa trabajen juntos y arreglen de forma conjunta los "errores del pasado" para cooperar en el nuevo orden mundial que ha surgido.