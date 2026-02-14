Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Marco Rubio reclama desde Múnich una "alianza más fuerte" con Europa: "No queremos tener aliados débiles"
Global
Global

Marco Rubio reclama desde Múnich una "alianza más fuerte" con Europa: "No queremos tener aliados débiles"

El secretario de Estado de EEUU ha defendido en la Conferencia de Seguridad de Múnich que EEUU no quiere "aliados que estén atados por la vergüenza o que no entiendan la fuerza de su herencia". 

Sergio Coto
Sergio Coto
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.dpa/picture alliance via Getty I

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha ofrecido un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el que ha destacado el papel conjunto con Europa, en una alianza que "debe centrarse en avanzar conjuntamente en nuestros intereses hacia nuevas fronteras".

"Para eso necesitamos recuperar el control de nuestras fronteras nacionales. Controlarlo bien y cuantas personas entran en nuestro país. Esto no es xenofobia, no es odio, es un acto fundamental de soberanía nacional. Es una amenaza urgente", ha justificado

"No podemos plantear el orden global en intereses nacionales. No hay que ignorar la cooperación internacional. No tenemos que desmantelar las instituciones globales, porque las hemos construido conjuntamente, pero necesitan una reforma. Tienen que reconstruirse", ha razonado.

Rubio ha destacado que el liderazgo de Estados Unidos fue el que consiguió que Israel y Palestina se sentaran en una mesa de negociación y se consiguiera la paz. "Fue el que liberó a las personas secuestradas de los salvajes", ha añadido.

Arreglar los "errores del pasado"

Marco Rubio ha explicado que "no queremos tener aliados débiles, porque nos haría a nosotros aún más débiles". "No queremos aliados que estén atados por la vergüenza o gente que no entienda la fuerza de su herencia", ha señalado.

El secretario de Estado de EEUU ha reconocido que "nosotros no hemos venido a separar" y que sí quieren "una alianza más fuerte que ayude a nuestra sociedad". "Queremos una alianza que no esté paralizada por el miedo a la guerra, a la tecnología y al cambio climático. El único miedo es el de la vergüenza a no hacer que nuestras naciones sean más ricas y poderosas", ha expuesto.

Marco Rubio ha instado a que Estados Unidos y Europa trabajen juntos y arreglen de forma conjunta los "errores del pasado" para cooperar en el nuevo orden mundial que ha surgido.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global