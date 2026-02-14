Pilar Eyre ve la foto de Aznar junto a Juan Carlos I: a ojos de ella, hay algo "curioso"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha compartido este viernes una foto en Instagram junto al rey emérito, Juan Carlos I, acompañada de un breve mensaje donde destaca el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".

En la imagen, que ha sido tomada en lo que parece el salón de un hotel, se puede ver al expresidente del Partido Popular (PP) sonriendo y tomando la mano derecha del emérito, que aparece sentado a su lado y con buen aspecto. Se desconoce cuándo se tomó la fotografía, aunque parece reciente. Lo que sí está claro es que ha dado bastante que hablar.

Una de las personas que se ha pronunciado al respecto ha sido la periodista y escritora Pilar Eyre, a quien dicho vínculo le ha parecido, cuanto menos, algo "curioso". "Es curioso porque en su época no se tragaban", ha señalado la escritora española en una publicación compartida en 'X' (antes conocido como Twitter). "Aznar puso fin al dinerillo que se daba a 'las amistades particulares del señor' y el rey no le ofreció ningún título al fin de su mandato", ha agregado.

Precisamente, durante esta misma jornada, Juan Carlos ha asegurado al periodista de la COPE, Carlos Herrera, que se encuentra "excelentemente bien" de salud y feliz, así como también le ha expresado su intención de volver a España pronto. "Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", ha expresado el monarca, antes de admitir que sufre los achaques normales de su edad.

"Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo", ha bromeado el mismo. El encuentro entre ambos se produce meses después de que Juan Carlos I, quien fue excluido de todos los actos oficiales para conmemorar el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía, lanzara sus memorias tituladas 'Reconciliación'.