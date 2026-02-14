Descubren los mismos símbolos misteriosos en Egipto, Turquía y Perú de hace 38.000 años: "Se supone que no deberían existir"

Una civilización moderna hace 40.000 años. Durante siglos, los arqueólogos han descartado la idea de que una civilización avanzada existiera antes de la edad moderna. Pero ahora, una información independiente consultada por el diario británico Daily Mail apunta lo contrario. De este modo, un investigador afirma haber descubierto "pruebas que cambian el paradigma de una civilización perdida" que ocultaba "un código sofisticado a través de geometría, simbolismo y diseño de monumentos en todo el mundo para preservar su conocimiento".

Matthew LaCroix explica en declaraciones al medio de comunicación que el descubrimiento fue provocado por un reciente hallazgo en Egipto, "vincula símbolos de otros continentes" y data de hace 38.000 años. Según él, esta civilización seguía los ciclos cósmicos, anticipaba desastres globales e incrustaba enseñanzas sobre los orígenes humanos, la estructura del universo y la existencia divina en monumentos y lugares sagrados.

Tal y como reza la publicación, la investigación comenzó tras identificar formas de T en las pirámides talladas en piedras antiguas de todo el mundo. "Estos símbolos específicos, que se construyen en proporciones de diferentes tamaños y se encuentran en piedras antiguas de todo el mundo", asegura el experto.

De hecho, estos símbolos, asegura, aparecen desde Turquía hasta Sudamérica o Camboya. Pero el investigador pone como origen la región del lago Van, al este de Turquía, en un yacimiento conocido como Ionis.

La T: un patrón global

Motivos recurrentes, enormes formas de T, pirámides escalonadas, pirámides invertidas, leones y geometría sagrada aparecen en Lonis antes de repetirse en múltiples partes del mundo.

Uno de los ejemplos clave durante el estudio: el relieve de Kefkalesi, una talla basáltica de cuatro pies: "Este relieve se convirtió en uno de los artefactos más importantes para mi investigación. Conecta Egipto con esta región y nos permite diseñar el patrón global", asegura LaCroix.

Esta pieza señalaba motivos repetitivos: "Aquí están las formas de T, repitiéndose una y otra vez. Aquí tienes tu pirámide escalonada con tres puertas y el león justo aquí. Estos mismos elementos aparecen repetidamente en sitios de todo el mundo". LaCroix afirmó que el relieve consolidó su interpretación de los símbolos y aceleró su análisis de estructuras similares en el Templo de la Esfinge en Egipto.

Fue precisamente en noviembre de 2025 cuando examinó una fotografía del Templo de la Esfinge de Egipto, en una zona cerrada al público. En ella, pudo encontrar la pirámide escalonada invertida que lo llevó a analizar toda la meseta de Guiza, donde identificó apariciones repetidas y enormes formas de T en el Templo de la Esfinge, el Templo del Valle y los templos mortuorios de Jofrén y Menkaure. Estos son los lugares que presentan la misma disposición arquitectónica: