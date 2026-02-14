Expulsan a un niño de 11 años de un autobús por no tener el nuevo billete de los Juegos Olímpicos: "Llegó llorando, asustado y muerto de frío"

Vista trasera de un niño con ropa de invierno caminando por las calles de la ciudad en un día nevado.

Italia vuelve a convertirse en anfitriona más de dos décadas después de Turín 2006, y lo hace con un proyecto que combina el encanto histórico de Milán con la majestuosidad alpina de Cortina d’Ampezzo. Con miles de atletas de todo el mundo y un país volcado en la celebración, esta asegurado que esta edición dejará una huella memorable en la historia olímpica.

Sin embargo, poco antes de que dieran comienzo a los JJ.OO. de Invierno, estalló una polémica que ha dejado marca a un niño de 11 años. Todo ocurrió el pasado 26 de enero cuando un conductor de autobús, que cubría la ruta entre Vodo di Cadore y San Vito di Cadore, expulso al joven por no disponer del nuevo billete especial implantado con motivo de los Juegos.

El menor había adquirido un billete ordinario, con un coste de 2,50 euros, válido en circunstancias normales. Sin embargo, durante la celebración olímpica se ha introducido un título especial con un precio de 10 euros para determinadas rutas. Al no contar con este nuevo billete, el conductor decidió obligarlo a bajar del vehículo.

Seis kilómetros caminando bajo la nieve

Sin posibilidad de contactar en ese momento con su familia, el niño tuvo que recorrer a pie cerca de seis kilómetros hasta su domicilio. La caminata se produjo en condiciones meteorológicas adversas, con nieve y bajas temperaturas propias del invierno alpino.

Según informó el diario Corriere della Sera, el menor llegó a casa visiblemente afectado. “Llegó llorando, asustado y muerto de frío”, declaró su madre, que no ocultó su indignación por lo sucedido. “Si hubiera habido una multa, la habría pagado sin problema, pero dejar a un niño tan pequeño solo, al anochecer, con frío y nieve, es inexcusable”, añadió.

Denuncia por abandono infantil

La familia ha presentado una denuncia por “abandono infantil” contra la empresa de transporte Dolomiti Bus y contra el conductor. Consideran que la actuación fue desproporcionada y que no se tuvo en cuenta la edad del menor ni las condiciones climáticas.

Dolomiti Bus confirmó el incidente y aseguró que ha abierto una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. El conductor ha sido suspendido de empleo mientras se realizan las comprobaciones pertinentes. El caso ha generado que se cuestione la rigidez en la aplicación de la normativa durante un evento internacional que precisamente busca proyectar una imagen positiva del país.

Invitado a la ceremonia inaugural en San Siro

En un intento por rebajar la tensión, la Fundación Milano Cortina 2026 ofreció al niño y a su familia la posibilidad de asistir y participar en la ceremonia inaugural de los Juegos, celebrada en el estadio San Siro de Milán. La invitación fue aceptada “con entusiasmo”, según informó la agencia ANSA.