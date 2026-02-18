Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lucía mi pediatra advierte de los gravísimos riesgos del 'reto del paracetamol', de moda entre los adolescentes': "Puede costarles la vida en caso de intoxicación aguda"
Salud
Salud

Lucía mi pediatra advierte de los gravísimos riesgos del 'reto del paracetamol', de moda entre los adolescentes': "Puede costarles la vida en caso de intoxicación aguda"

La especialista insta a que se hable con los adolescentes porque puede tener serias consecuencias.

Mila Fernández
Mila Fernández
Lucía, mi pediatraEl HuffPost

La alerta está cundiendo entre los padres de adolescentes ante un nuevo reto viral del que el propio Hospital Regional de Málaga advertía este martes y que implica la ingesta de grandes cantidades de paracetamol y competir por ver quién permanece más tiempo hospitalizado.

Por supuesto, en redes profesionales son muchos los profesionales sanitarios que han reaccionado avisar de las graves consecuencias que puede traer este 'juego'. Una de ellas ha sido la pediatra y divulgadora Lucía Galán, que aunque se negaba a creerlo al final ha tenido que aceptar su existencia. 

"Se han detectado varios casos graves de intoxicación por paracetamol en adolescentes a raíz de un estúpido reto viral que consiste en ver cuántas pastillas eres capaz de ingerir de Paracetamol o cuanto tiempo pasas ingresado en el hospital después de haber ingerido X pastillas de paracetamol", introducía la pediatra en un vídeo que ha compartido en Instagram. 

Asegura que la intoxicación por paracetamol es una de las causas más frecuentes de intoxicación aguda en urgencias pediátricas, normalmente por errores de dosificación. "La intoxicación por paracetamol puede ser una entidad grave y muy grave que provoque una insuficiencia hepática aguda que puede desembocar en un trasplante hepático o en la muerte", explicaba después con rotundidad asegurando que se sentía "hasta unpoco ridícula teniendo que grabar esto".

"Merece la pena que nos sentemos con nuestro hijos y les preguntemos, desde la curiosidad y sin juicio, si han oído hablar de este reto y recordarles que el paracetamol e un fármaco que puede costarles la vida en caso de intoxicación aguda", pedía a todos su seguidores.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO