Lucía mi pediatra advierte de los gravísimos riesgos del 'reto del paracetamol', de moda entre los adolescentes': "Puede costarles la vida en caso de intoxicación aguda"

La alerta está cundiendo entre los padres de adolescentes ante un nuevo reto viral del que el propio Hospital Regional de Málaga advertía este martes y que implica la ingesta de grandes cantidades de paracetamol y competir por ver quién permanece más tiempo hospitalizado.

Por supuesto, en redes profesionales son muchos los profesionales sanitarios que han reaccionado avisar de las graves consecuencias que puede traer este 'juego'. Una de ellas ha sido la pediatra y divulgadora Lucía Galán, que aunque se negaba a creerlo al final ha tenido que aceptar su existencia.

"Se han detectado varios casos graves de intoxicación por paracetamol en adolescentes a raíz de un estúpido reto viral que consiste en ver cuántas pastillas eres capaz de ingerir de Paracetamol o cuanto tiempo pasas ingresado en el hospital después de haber ingerido X pastillas de paracetamol", introducía la pediatra en un vídeo que ha compartido en Instagram.

Asegura que la intoxicación por paracetamol es una de las causas más frecuentes de intoxicación aguda en urgencias pediátricas, normalmente por errores de dosificación. "La intoxicación por paracetamol puede ser una entidad grave y muy grave que provoque una insuficiencia hepática aguda que puede desembocar en un trasplante hepático o en la muerte", explicaba después con rotundidad asegurando que se sentía "hasta unpoco ridícula teniendo que grabar esto".

"Merece la pena que nos sentemos con nuestro hijos y les preguntemos, desde la curiosidad y sin juicio, si han oído hablar de este reto y recordarles que el paracetamol e un fármaco que puede costarles la vida en caso de intoxicación aguda", pedía a todos su seguidores.