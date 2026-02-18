El cartel visto en un centro de salud de Sevilla merece ser enmarcado y expuesto en el ministerio de Sanidad

Tuit de @rancio con un cartel de un centro de salud de Sevilla

Los centros de salud de toda España se han convertido en lugares, a veces hostiles. Muchos médicos de familia denuncian agresiones constantes por parte de pacientes que no tienen paciencia para esperar o para acatar las decisiones de los sanitarios.

El Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) ha contabilizado 8.108 agresiones en 15 años.

Como recoge TVE, las agresiones a médicos en España alcanzaron un máximo histórico en 2024, con 847 casos comunicados a los colegios médicos, una cada 10 horas. La mayoría (47,7%) ocurren en Atención Primaria.

A veces, mejor el humor

"Por favor, no abrir la puerta si está cerrada. Podría ser usted quien estuviera dentro. (Y eso generaría una paradoja espacio-temporal que podría acabar con el Universo. Gracias", reza el cartel en cuestión.

El usuario que lo ha compartido en X ha dado un poco de contexto sobre la ubicación: "Centro de salud de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla. No podemos ser más guasas bajajajaja".

Y claro, los comentarios no se han hecho esperar. "Estos han visto Harry Potter y creen que los giratiempos existen", "Prohibiciones o Sugerencias con Humos Andaluz!!" y "Arte, se llama arte" son algunos de los mensajes que se han podido leer junto a la publicación.

Un médico, pionero en carteles

El médico de Atención Primaria Alejandro de la Morena publicó hace dos años una imagen de los dos carteles que tenía en la puerta de su consulta en el centro de salud para reivindicar el papel que tienen los especialistas en Medicina familiar y comunitaria.

"Los pacientes están citados cada seis minutos. Podemos ir tarde, pero jamás vamos con retraso. Retraso sería no dedicarle a cada persona el tiempo que necesita", decía uno de los mensajes.

Otro decía: "Los médicos de Atención Primaria, también conocidos como médicos de familia o de cabecera, somos especialistas. Finalizados los estudios de Medicina, preparamos un examen con el que optamos a una plaza de médicos residentes para especializarnos durante cuatro años más hasta conseguir el título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria".

"Una vez en la consulta, velamos de forma integral, equitativa, efectiva y eficiente por la salud de nuestros pacientes, de sus familias y de las comunidades, tan próximo como sea posible de su entorno cotidiano. Entre otras, realizamos tareas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos", se podía leer en el cartel completo.