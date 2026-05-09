Manuel Sans Segarra, médico y cirujano: "Está demostrado que un minuto de estrés intenso provoca una caída inmunológica que dura seis horas"

Cada vez más especialistas, tanto médicos como psicólogos, advierten del estrés y sus efectos directos sobre el organismo y la salud física. Uno de ellos es Manuel Sans Segarra, reputado médico y cirujano, que ha lanzado una contundente reflexión sobre cómo las emociones afectan al cuerpo.

"Está demostrado que un minuto de estrés profundo provoca una caída del sistema inmunológico que dura seis horas, asegura el cirujano", asegura el cirujano en una de sus conferencias. Una afirmación que muestra cómo la salud mental está estrechamente relacionada con la salud física.

La investigación sobre la conciencia

El doctor Manuel Sans Segarra es una de las figuras más reconocidas de la medicina española. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona con doctorado cum laude, fue pionero en al implantación de la cirugía laparoscópica en España, una técnica que permite intervenciones abdominales y pélvicas mediante incisiones pequeñas.

En los últimos años, además de su faceta médica, ha ganado notoriedad por sus investigaciones sobre las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) y el concepto de supraconciencia, de hecho tiene un libro sobre el tema La Supraconciencia existe: Vida después de la vida. Sin embargo, en una de sus últimas charlas, trató uno de los temas que más interés despierta, que es el impacto del estado emocional sobre el organismo.

El estrés y su efecto sobre el sistema inmunológico

Según explica Sans Segarra, el cuerpo responde al estrés liberando hormonas como las catecolaminas y el cortisol. Estas sustancias forman parte del mecanismo natural de alerta del organismo, pero cuando se mantienen elevadas de manera constante pueden convertirse en un problema.

"En situaciones de estrés crónico, está liberación hormonal también se vuelve crónica", señala el médico. Por lo que el problema aparece cuando el organismo permanece durante semanas o meses en ese estado de tensión permanente. En esos casos, el sistema inmunológico se debilita progresivamente, aumentando la vulnerabilidad frente a distintas enfermedades.

Mayor predisposición a enfermedades

El cirujano asegura que existe una relación clara entre el estado emocional y el deterioro físico del organismo. "El paciente que está con angustia, con estrés o con una situación conflictiva interna anímica, va liberando estas hormonas —que son lesivas— y si persisten de manera crónica y están predispuestos a enfermedades autoinmunes, fácilmente hacen infecciones e incluso desarrollan más cáncer", explica.

Aunque el estrés puntual forma parte de la vida cotidiana y puede incluso tener una función adaptativa, el problema surge cuando se convierte en una situación constante. La ansiedad mantenida, la presión laboral, los conflictos emocionales o la falta de descanso terminan afectando al equilibrio del cuerpo.

La importancia de la salud mental

En España el estrés está muy presente, así lo demuestran los datos que apuntan que el 59 % de los españoles ha asegurado sufrir problemas de estrés, según un estudio internacional de salud mental del Grupo AXA. Además, este trastorno, está muy presente entre los jóvenes, concretamente un 70 % sufren estrés.

Cada vez más especialistas defienden una visión integral de la salud, donde mente y cuerpo no pueden separarse. Dormir bien, reducir el estrés, mantener vínculos sociales sanos o aprender a gestionar las emociones son pilares fundamentales del bienestar físico.