Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los 11 comportamientos de la Generación Z que más estresan a los 'millennials'
Sociedad
Sociedad
Three women share a lively moment, flipping hair and laughing as they dance in a bright, minimal room. A candid scene of friendship, energy, and carefree youth. Part of a series with video

Los 11 comportamientos de la Generación Z que más estresan a los 'millennials'

Aunque no se llevan tantos años, estos jóvenes consideran que, culturalmente, son muy distintos, sobre todo en cuestiones como en la forma de comunicarse, de informarse, de vestir o de usar las redes sociales.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Young group of people standing in circle using mobile phones outside. Unrecognizable teen friends watching social media content on smartphone app. Technology lifestyle concept.""
Se informan, básicamente, en las redes sociales y ya Se informan en lugares que usan para el entretenimiento y donde lo que se cuenta no está respaldado por hechos o investigaciones. Sus fuentes que citan son TikToks y Reels, sin contrastarlo.Getty Images
  Se meten con todo lo que hacen los 'millennials'Que la generación que viene después critique a la anterior es un clásico. En este caso, lo hacen en Internet. Desde por cómo visten a cómo se peinan a por sus  gestos, como la ‘sonrisa millennial’.Getty Images/Maskot
alt="alt="Two female friends trying on hats in a thrift store - sustainable fashion""
  Prendas de ropas "mal escogidas"Consideran que han recuperado elementos de la moda que eran "horribles" y que ellos ya desterraron en su momento, como las faldas largas de tela mala y fina con raja, los collares con conchas...Getty Images
alt="alt="young female teenager using cell phone at home while is sitting on desktop at home""
  Abuso del autodiagnóstico basado en las redes socialesHay personas de la "Z" que creen tener una afección por lo que han visto en TikTok. Los médicos dicen que acuden a ellos autodiagnosticados. Como cuando creen que problemas de concentración son TDAH.Getty Images
alt="alt="Young man wearing headphones and working on laptop in coffeeshop""
  Problemas con las habilidades socialesTienen dificultades con las habilidades sociales básicas y la comunicación en persona. Son los primeros auténticos nativos digitales y no conciben su vida sin Internet, redes sociales o 'smartphones'.Getty Images
alt="alt="Young transgender woman lying on grass with closed eyes, enjoying music with headphones in the park at sunset""
  Van a lo suyo, pasan de su entorno... y de normasDicen que hacen cosas arriesgadas, como acrobacias en plena calle, cruzar cuando el semáforo está rojo o por la mitad de las avenidas, esperando que sean los coches los que se paren.Getty Images
  Publican en redes contenido a veces de forma frívolaTienen fama de publicar todo en sus redes, incluso si ocurre algo peligroso, como un incendio en casa o una caída de alguien. Y en tono gracioso, como si todo fuera estresante y a la vez divertido.Getty Images
alt="alt="Portrait of a Caucasian female and male teenagers, working at the modern coffee shop or an fast food restaurant""
  Dan por hechos sus derechos... y los defiendenEstán desafiando las normas y está siendo positivo. Dan por hecho su derecho a compatibilizar la vida laboral y personal. A veces parecen arrogantes, pero obligan al resto a replantearse sus derechos.Getty Images
alt="alt="Diverse group of young adults sitting on urban steps, smiling and sharing a smartphone while enjoying a casual, connected moment of friendship, laughter and togetherness""
  Publican de forma espontánea, sin filtrosLa Generación Z tiene pocos o ningún problema en publicar contenidos de forma espontánea, sin filtros ni retoques. Publican todo, donde quieren, lo que quieren y cuando quieren... hasta de madrugada.Getty Images
alt="alt="Portrait of young businessman with colored hair. Man standing in office looking at camera and smiling.""
  Su forma de comunicarse crea confusión en el trabajoEl hecho de que sea la primera generación completamente nativa digital ha marcado su estilo de comunicación, que resulta confuso sobre todo en entornos laborales, con sus emojis, memes y abreviaturas.Getty Images
alt="alt="Close up view of young adult women lying on the bed using their smartphones. Gen Z friends relaxing together with technology. Digital lifestyle and friendship concept.""
  Inmersos día y noche en las redes socialesTienen una relación bien intensa con las redes sociales. Su nivel de inmersión en ellas es enorme y a veces resultar abrumador para los demás. Ni cuando van por la calle desconectan un momento.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SANITAS

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos