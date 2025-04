Un neurólogo advierte que la manera de caminar ayuda a detectar las primeras señales de demencia

La demencia y su forma más común, el Alzheimer, afectan cada vez a más personas. En España, más de 800.000 personas tienen Alzheimer mientras que en todo el mundo y en cifras globales de demencia, el número asciende a 44.000.000 personas, según datos de la Alzheimer's Association.

Además del Alzheimer, otra de las formas de demencia más común es la demencia con Cuerpos de Lewy que, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), afecta a entre 70.000 y 120.000 personas en España.

Aunque tienen rasgos comunes, cada una tiene distintas manifestaciones y una de las claves para detectarlo y diferenciar la demencia con Cuerpos de Lewy es cómo afecta al sistema motor, concretamente, a cómo camina la persona que lo tiene.

Según una investigación publicada en 2019 en la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, las personas que sufren demencia con Cuerpos de Lewy cambian sus pasos variando el tiempo y la longitud de los mismos, y son asimétricos cuando se mueven, en mayor frecuencia que con las personas con Alzheimer.

Además, tras esta investigación se descubrió que a través del tiempo que tardan en dar cada paso así como la variabilidad en la longitud de las zancadas se podría identificar con precisión el 60% de todos los subtipos de demencia.

"Las demencias como la de cuerpos de Lewy están muy ligadas a problemas motores, como inestabilidad postural, caídas frecuentes y lentitud de movimientos. Además, existe la hidrocefalia normotensiva, una afección que, aunque menos conocida, puede ser reversible si se trata adecuadamente", señala al medio portugués Metropoles el neurocirujano Renato Campos.

El neurocirujano añade que "existe una condición llamada síndrome de riesgo cognitivo motor, que combina la pérdida de memoria con lentitud al caminar". "Cuando estos dos signos aparecen juntos, el riesgo de demencia aumenta considerablemente", sentencia.

A pesar de que afecta más concretamente a las personas con este tipo de demencia, los especialistas advierten que la demencia está estrechamente relacionada con la velocidad y la forma de la marcha.

"Los estudios indican que los cambios en la marcha, como pasos más cortos, ritmo más lento y cambios en el balanceo de los brazos, pueden ser consecuencia de dificultades en la comunicación entre el cerebro y el sistema motor. El empeoramiento del sentido de dirección, por ejemplo, a menudo se asocia con déficits cognitivos iniciales, como deterioro de la memoria espacial", añade al citado medio el neurólogo Maciel Pontes.

Pontes recuerda que esto se da también en personas con Alzheimer, ya que estas demencias afectan al lóbulo frontal donde además de la toma de decisiones se encuentra el "control motor". "La pérdida de sinapsis y la muerte neuronal perjudican la integración entre el movimiento y la función cerebral, lo que da lugar a estos cambios motores", matiza Pontes.