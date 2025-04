Ni blanco ni integral: una médico revela el mejor arroz para prevenir enfermedades y evitar sustos con el arsénico

A la hora de hablar de arroz, nutricionalmente los especialistas suelen recomendar que se coma mejor en su versión integral. Sin embargo, muchos se ponen en alerta debido a los niveles de arsénico del arroz, aunque en dosis normales siempre es de consumo seguro.

La OCU elaboró un informe en el que hablaba del potencial peligro del arsénico y recopilaba cuáles eran los que menos niveles de arsénico tenían y los que más, siendo las tortitas de arroz, especialmente las integrales, las que más arsénico tienen. La organización recordaba que para que este consumo de arsénico sea potencialmente peligroso para la salud debería ser muy alto. "Un adulto de 75 kilos de peso podría tomar diariamente hasta 171 gramos de arroz integral y 162 gramos de tortitas (uno u otro, no juntos en un día)", apuntaban entonces.

"Es mucha cantidad teniendo en cuenta que para cocinar se utiliza como referencia 100 gramos de arroz por persona si el arroz es el plato principal y 50 gramos si es de acompañamiento. En cuanto a las tortitas, estaríamos hablando de entre 16 y 23 tortitas", explicaban.

En este sentido, el arroz vaporizado es uno de los que menos contenido en arsénico tiene, de ahí que la médico y divulgadora Isabel Viña lo haya recomendado en su cuenta de TikTok.

"El proceso de vaporización básicamente lo que hace es cambiar la estructura del almidón presente en el arroz, lo gelatiniza y lo cristaliza, por lo que lo hace menos accesible a la digestión, incrementando la cantidad de fibra prebiótica, sana para la salud intestinal y sistémica", explica.

Además, Viña recuerda que esta fibra evita que se produzca "una subida muy rápida del azúcar", que lo que hace es que se sacie rápidamente el apetito, pero no sea saciante a largo plazo. "Microbiota, salud y apetito", resume.

Viña lo recomienda además para las personas a las que no les guste el arroz integral o no les siente bien y para las personas que tengan que limitar la cantidad de arsénico que consumen, como los niños. "Encima no se pasa", matiza.

