Investigan la muerte de un hombre de 49 años y su hijo de 21 en Mugardos (A Coruña)

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, el hallazgo se produjo este viernes, sobre las 10:15 horas, tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre.

Al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor. Los cuerpos fueron localizados en una de las habitaciones de la vivienda.

Posible relación con la inhalación de gases

El inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación. Las causas del incendio y del fallecimiento se encuentran pendientes de confirmación, a la espera de los informes técnicos y forenses correspondientes. La Guardia Civil no descarta que el fallecimiento pudiera estar relacionado con la inhalación de gases derivados de la combustión, aunque habrá que esperar por la autopsia.