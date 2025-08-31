Qué hay tras el ligero repunte de covid en verano: los casos aumentan, pero no de forma preocupante

España y varios países se encuentran ante un ligero repunte de casos de covid en pleno verano. Poco tienen que ver con los datos que se registraron en el periodo estival de 2020 o 2021, pero la incidencia ha crecido en cuestión de dos meses. El principal motivo para los expertos es el aumento de las relaciones sociales durante las vacaciones y piden extremar las precauciones en el caso de dar positivo.

Los informes semanales del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) del Centro Nacional de Epidemiología registran un incremento de contagios que se ha duplicado entre finales del mes de junio y finales del mes de agosto. Comparando las cifras con las de la primavera,

Con los datos en la mano, aunque no son del todo alarmantes, los contagios se han duplicado ligeramente. De 10,9 casos por cada 100.000 habitantes que se registraron entre los días 23 y 29 de junio, se ha pasado a los 18,5 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 28 de julio al 3 de agosto. En el último balance, del 18 al 24 de agosto, los casos han escalado hasta los 20,7 por cada 100.000 habitantes.

Pero también ha crecido el nivel incidencia del virus que se originó en Wuhan (China). De los 47,6 casos por cada 100.000 habitantes de la semana del 23 al 29 de junio, se ha pasado a los 66,2 contagios por cada 100.000 habitantes.

Por qué crecen los casos

Aunque las cifras muestran un incremento de las cifras, éstas siguen siendo bajas comparadas con las graves situaciones vividas entre los años 2020 y 2022. Durante el inicio de la pandemia, se defendía que el verano era bueno para evitar la propagación del virus, pero lo cierto es que el incremento de la vida social tiene mucho que ver en que se siga expandiendo.

Cada periodo estival suele ocurrir lo mismo y es que los casos crecen porque la gente lo detecta antes de irse de vacaciones, porque nadie quiere disfrutar de ellas estando malo o con fiebre. En el caso de que los síntomas llegaran en invierno, aquellos que no son población de riesgo podrían confundirlo con la gripe.

Como ya se ha analizado en más de una ocasión, esa pequeña expansión que se ha dado en las últimas semanas tiene bastante que ver con los viajes y las reuniones sociales que se suelen producir durante el verano. Con una incidencia relativamente baja, hay quien se olvida de que el contagio, al igual que pasa en invierno con la gripe, puede darse y la confianza, en este caso, puede acabar con una prueba positiva.

El epidemiólogo y exdirector de la Acción Sanitaria en Crisis de la OMS, Daniel López Acuña, explica en una conversación telefónica que el repunte existe y que se han "duplicado los casos". "Está ocurriendo en toda Europa y es en gran medida, a la presencia de una variante, que la llaman Frankenstein, que es recombinante entre ómicron y las variantes iniciales, lo que la hace más transmisible, más resistente a los anticuerpos, pero por fortuna no tiene la severidad que tenían las variantes iniciales", añade.

El experto considera que este nuevo incremento viene a advertirnos de tres cosas. "El virus está ahí, no ha desaparecido. Sigue mutando y no es únicamente una infección respiratoria que se presenta en otoño e invierno. En tercer lugar, no basta con haberse vacunado alguna vez, hay que hacerlo anualmente", señala.

Daniel López Acuña reconoce que, "por fortuna", este repunte "no nos ha llevado a muchos episodios de severidad que requieran hospitalización, pero sí a casos reales que saturan la Atención Primaria y demandan más pruebas diagnósticas en las farmacias".

Pero esto no sólo está ocurriendo en España. The New York Times publicó hace unos días un artículo de la periodista Dani Blum en el que se explicaba que los contagios "están aumentando nuevamente este verano". "El modelo de pronóstico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estima que las infecciones están aumentando, o es probable que aumenten, en la mayoría de los estados", señalaron.

El prestigioso medio justifica que, en Estados Unidos, muchas personas pasan más tiempo "al aire libre cuando el clima es cálido", pero las altas temperaturas también hacen que mucha gente "se refugie en espacios con aire acondicionado y sin ventanas abiertas".

También apuntan a las multitudes, fiestas populares o festivales de música como lugar de concentración que hace que se pueda propagar con mayor facilidad. Eso, unido a que aquellos que se vacunaron en otoño pueden haber perdido la inmunidad, provoca un incremento.

Más familiarizados, pero poco preparados: qué hemos aprendido de la pandemia cinco años después Tres expertos señalan qué lecciones se han interiorizado tras la pandemia de covid-19 y por qué todavía son necesarios planes de prevención estratégicos.

No hay que alarmarse

Pese al crecimiento de los datos, hay que reiterar que no hay que alarmarse por la leve expansión del virus. En el caso de las personas mayores, que se suelen vacunar contra la covid y la gripe durante el otoño e invierno, se registran siempre más contagios durante estas fechas. Cuando parece que el efecto de protección de la vacuna ya se ha visto reducido.

En algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, según se desprende de su último informe, entre los días 18 y 24 de agosto, los casos diagnosticados en personas mayores de 60 años han sido 395, con una incidencia acumulada de 22,8 casos en esta población en la comunidad autónoma.

Aunque, si bien es cierto, en este caso, la semana del 28 de julio al 3 de agosto, los positivos fueron 438 y la incidencia acumulada era de 25,3 contagios por cada 100.000 habitantes.

Hay varias comunidades que ya han anunciado sus campañas de vacunación. En Cataluña, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, explicó este jueves que se vacunará de gripe y covid a partir del 22 de septiembre. "Esto es importante, también pensando en que seguramente, no tenemos la certeza del 100%, pero podemos prever un cierto avance de la temporada epidémica de entre 2 y 4 semanas. Por lo tanto, tenemos que comenzar también a vacunar (a estos grupos), y vacunar cuanto antes mejor", defendió.

A principios de agosto, en Baleares, se duplicó la demanda de las pruebas de covid por el leve aumento de casos, en comparación con la primavera. La vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares, Rosa Llull, detalló a Europa Press que se estaba "distribuyendo el doble de pruebas diagnósticas que a principio de año". "Percibimos que hay más pacientes con síntomas compatibles, aunque después no podamos saber si realmente es covid u otra cosa", razonó.

Daniel López Acuña asegura que lo que ha ocurrido este verano es una "transmisión intensificada" de una nueva variante que da "más transmisión y tenemos menos resistencia a ella". Por ello, reclama que se sigan cumpliendo algunas de las indicaciones que siguen vigentes. "Debería ser un mensaje muy claro: si tiene una infección respiratoria, use una mascarilla y si va a estar en actividades en interiores o exteriores con mucha gente, use la mascarilla para no infectar a los demás", apunta.

"Nos quedamos un poco con la idea de que ya podíamos pasar página de todo. Pero cuando tenemos un incremento de casos como el de este verano, hay que volver a la noción del sentido común", razona, antes de destacar que las coberturas de vacunación han bajado hasta en la población de riesgo. "Aquí las autoridades sanitarias, los profesionales y los medios, todos en conjunto tienen que mandar un mensaje más contundente: hay que vacunar anualmente", añade.