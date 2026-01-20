Qué es la hemorragia subconjuntival, la afección "benigna pero aparatosa" que obliga a Macron a llevar gafas de sol

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) celebrada en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026.

Ha sorprendido a todos y no hablamos de Donald Trump, que aún no ha llegado a Davos (Suiza), sino del presidente francés, Emmanuel Macron, que apareció en un discurso con gafas de sol a lo Top Gun, pero la explicación era meramente médica: tapar sus ojos dañados debido a una afección "benigna pero aparatosa" llamada hemorragia subconjuntival.

Si buceamos en fuentes médicas, encontramos en MedlinePlus, la web de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, que se trata de "un parche rojo y brillante que aparece en la esclerótica del ojo. Esta afección es uno de varios trastornos denominados ojo rojo".

En cuanto a las causas, la fuente médica explica que "la parte blanca del ojo (esclerótica) está cubierta con una delgada capa de tejido transparente llamada conjuntiva bulbar. Una hemorragia subconjuntival ocurre cuando se rompe un pequeño vaso sanguíneo y sangra dentro de la conjuntiva".

Se añade que "la sangre a menudo es muy visible, pero dado que está confinada dentro de la conjuntiva, no se mueve ni se puede eliminar. El problema puede suceder sin lesión y, con frecuencia, se nota primero al despertar y mirarse en un espejo". De ahí que se viera el ojo derecho de Macron casi cubierto del todo, sin distinguirse apenas las partes del ojo.

En qué casos se produce esta dolencia

Los factores que pueden causar una hemorragia subconjuntival más frecuentes son:

Aumentos súbitos de la presión en la cabeza o el cuello , como los ocasionados por un estornudo o por una tos violenta.

, como los ocasionados por un estornudo o por una tos violenta. Tener presión arterial alta o tomar anticoagulantes.

o tomar anticoagulantes. Frotarse los ojos.

los ojos. Infección viral.

viral. Ciertas cirugías o lesiones en el ojo.

Afortunadamente, Macron podrá comparecer en Davos con tranquilidad, ya que es una afección indolora. Incluso no sería necesario ningún tratamiento, volviendo todo a la normalidad de forma progresiva una vez se drena toda la zona de forma natural, aunque seguramente al presidente francés le estarán dando algo para acelerar ese "arreglo".

No obstante, durante los cuatro días que duran las actividades del Foro Económico Mundial, no se apreciará apenas mejoría y mucho menos erradicación, ya que consultando la duración, la misma fuente indica que con frecuencia desaparece por sí sola en unas dos a tres semanas.

La salud de hierro de Macron

Más allá de la anécdota de las gafas de sol, esta dolencia tan leve queda en otra más. Además, Macron puede presumir de una salud inmejorable, al menos en cuanto a dolencias de las que se haya tenido conocimiento. Eso sí, es relativamente joven, ya que tiene ahora 48 años.

El vigesimoquinto presidente de la República Francesa no ha tenido dolencias graves reportadas en los últimos años más allá de Covid en 2020, según publicó la BBC. Contrajo el virus tras reuniones con líderes europeos, pero solo tuvo síntomas leves: fatiga, dolor de cabeza y tos seca. Se aisló 7 días, trabajó remotamente y se recuperó sin complicaciones.