Macron, con gafas de sol, pide a la UE no tener miedo a usar el mecanismo anticoerción europeo

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este martes a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego" y abogó por mantener la "calma" y "no aceptar pasivamente la ley del más fuerte".

"No debemos dudar tener dudas en usarlo", dijo Macron en su discurso en el Foro de Davos (Suiza) al referirse al mecanismo anticoerción, conocido como "bazuca comercial", del que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado.

"Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego", continuó el presidente francés.

Estas palabras de Macron llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con aplicar aranceles adicionales del 10 % a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además de Noruega y el Reino Unido), así como del 200% sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza ideada por el republicano.

"Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca", dijo Macron en su discurso en Davos, en el que manifestó que los aranceles con los que Trump ha amenazado a los países que se oponen a su ambición son "inaceptables, sobre todo si se usan (por parte de Washigton) para sacar una ventaja territorial".

"No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte, ya que esto conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial. El neocolonialismo no es la solución", subrayó el presidente francés.

En el mismo foro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió a Trump de que sería "un error, especialmente entre aliados de larga data", aplicar esos aranceles, sobre todo tras el pacto entre Washington y Bruselas para que los bienes producidos en la UE queden sujetos a un arancel general del 15 % en EE.UU.

Ante una audiencia compuesta por dirigentes políticos y económicos, Macron instó a asumir la "responsabilidad" de afrontar esas tendencias y "actos brutales".

"Europa debe defender el multilateralismo, que sirve a nuestros intereses y a los de todos aquellos que se niegan a someterse a la fuerza bruta", añadió, por lo que defendió que la UE se dote de "más soberanía y autonomía" en un mundo que se dirige a "la ley del más fuerte", al tiempo que hizo un alegato por la cooperación internacional, en foros como Naciones Unidas o el G7, que Francia preside este semestre.

Precisamente, en una cumbre del G7 el próximo jueves en París, había invitado Macron a Trump para abordar las actuales tensiones por Groenlandia, pero el mandatario estadounidense no ha respondido aún. Por contra, el republicano sí adelantó hoy que mantendrá una reunión con las "distintas partes" sobre Groenlandia en Davos, a la que el jefe de Estado galo no asistirá ya que dijo a la prensa que abandonará hoy mismo la localidad alpina suiza.

"Preferimos el respeto a las bestias, la ciencia a las teorías conspirativas y el Estado de derecho a la brutalidad", afirmó Macron, quien elogió que Europa sea "un lugar donde el Estado de derecho y la previsibilidad siguen siendo la norma".