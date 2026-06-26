Ricardo Freile, cardiólogo, alerta sobre los mareos por bajadas de tensión durante el calor: "Un caramelo no es la solución"

Las altas temperaturas aumentan el riesgo de sufrir bajadas de tensión, especialmente entre las personas mayores, quienes toman medicación para la hipertensión o presentan problemas de hidratación. Por ello, cardiólogo Ricardo Freile ha querido desmontar uno de los errores más frecuentes cuando alguien comienza a sentirse mareado y es pensar que el problema siempre es una bajada de azúcar.

"Si de un momento a otro has experimentado mareos, sensación de desmayo, visión borrosa y te ofrecen un caramelo o agua con azúcar, te digo que no es la solución", explica el especialista.

Sus recomendaciones cobran especial importancia durante la primera ola de calor del año que según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), este episodio de temperaturas extremas, iniciado el pasado domingo, se ha asociado a 212 fallecimientos, afectando especialmente a comunidades del centro y norte de España.

Calor extremo en plena Sevilla, en una imagen de archivo Europa Press via Getty Images

No siempre es una bajada de azúcar

Cuando una persona comienza a notar mareos, visión borrosa, palidez o sensación de desmayo, muchas personas asumen automáticamente que se trata de una hipoglucemia. Sin embargo, Freile recuerda que en numerosos casos el origen es una disminución de la presión arterial.

"Aquí lo que se ha bajado no es el azúcar sino la presión arterial", señala. La hipotensión provoca que llegue menos flujo sanguíneo al cerebro de forma transitoria, lo que origina síntomas como mareo, debilidad, visión borrosa e incluso pérdida de conocimiento en los casos más graves.

El cardiólogo explica que existen diversos factores que pueden favorecer este descenso de la presión arterial. Entre ellos destaca el calor extremo, que produce dilatación de los vasos sanguíneos; la deshidratación, frecuente durante los meses de verano; el uso de determinados medicamentos para controlar la hipertensión; la edad avanzada y, en algunos casos, incluso llevar ropa excesivamente ajustada. Todos estos factores pueden dificultar que el organismo mantenga una presión arterial suficiente para garantizar un adecuado riego sanguíneo cerebral.

Una medición de la presión arterial. Getty Images

Los tres pasos que recomienda el especialista

Ante la aparición de estos síntomas, Freile propone actuar con rapidez mediante tres medidas sencillas. La primera consiste en no permanecer de pie ni sentado si existe sensación de desmayo. "Lo primero es no quedarte sentado ni parado, sino acostarte y, si puedes, levantar ligeramente las piernas", explica. Esta posición favorece que vuelva la sangre hacia el corazón y facilita que el flujo sanguíneo llegue nuevamente al cerebro, ayudando a aliviar los síntomas. Una vez que la persona comienza a recuperarse, el segundo consejo es hidratarse adecuadamente.

Según el especialista, puede resultar útil beber agua acompañada de una pequeña cantidad de sal o recurrir a una bebida con electrolitos, ya que el sodio contribuye a recuperar el volumen circulante y puede ayudar a elevar la presión arterial en personas con hipotensión causada por deshidratación.

No obstante, esta recomendación debe individualizarse, ya que un exceso de sal no es adecuado para personas con determinadas enfermedades, como insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. El tercer consejo es tomar un café, siempre que no exista una contraindicación médica. "La cafeína sostiene la presión durante varias horas", afirma. La cafeína puede producir un incremento transitorio de la presión arterial, especialmente en personas que no la consumen habitualmente, aunque su efecto varía de un individuo a otro.