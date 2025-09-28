Se revela el yogur español que tomaba cada día la mujer que vivió hasta los 117 años y se activa el aluvión de llamadas desde el extranjero

La anciana española Maria Branyas, que batió el récord mundial de vivir 117 años, tenía características biológicas asociadas a una longevidad saludable, como un buen microbioma, pero a la vez presentaba señales de envejecimiento extremo. Estas son las principales conclusiones de un estudio del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, publicado en la revista Cell Reports Medicine.

El estudio ha estado liderado por el jefe del grupo de Epigenética del cáncer del Instituto, Manel Esteller e incluye el análisis completo de las muestras obtenidas de Branyas antes de fallecer. Este constituye, además, el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre una supercentenaria.

Los investigadores han concluido que quienes alcanzan edades supercentenarias no lo logran por un retraso general del envejecimiento, sino, en palabras de Esteller, gracias a una "fascinante dualidad: la presencia simultánea de señales de vejez extrema y de longevidad saludable", según ha publicado la agencia EFE.

Además, el estudio también muestra que la mujer tenía un sistema inmune excepcional y un microbioma muy joven, dominado por bifidobacterias beneficiosas, así como una edad biológica inferior en diecisiete años a la cronológica, según conclusiones parciales. La Cadena SER ha destacado a su vez un hábito cotidiano de la mujer que, aunque el estudio no establece que sea el único responsable de la longevidad de Branyas, sí lo señala como un factor relevante: comer un yogur diario de La Fageda.

Esto ha tenido una repercusión inmediata en la compañía, ya que ha generado un aluvión de llamadas desde el extranjero. "Hemos recibido varias llamadas desde el Reino Unido. Algunas personas querían encontrar el producto allí, cosa que es imposible porque no vendemos fuera, y otra estaba interesada en distribuirlo", explicó Silvia Domènech, directora general de La Fageda, en La Ventana de la SER.

La empresa produce los yogures con leche de una granja propia y de cooperativas vecinas. "Cuidamos mucho nuestras vacas para tener una leche extraordinaria, que es el inicio de todo", detalló la directora general. "El proceso de fermentación y el mix de fermentos están pensados para que el yogur mantenga el máximo nivel de bacterias vivas durante toda su vida útil", agregó.