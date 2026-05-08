Stacy Sims, doctora de Stanford que está cambiando el fitness femenino: "Las mujeres no son hombres pequeños y a partir de los 40 deben entrenar distinto"

Los entrenamientos y ejercicios deportivos han estado enfocados históricamente en los hombres y sus necesidades, sin tener en cuenta las exigencias femeninas. Y, aunque cuando las mujeres son jóvenes pueden realizar sin esfuerzo los mismos que ellos, a partir de los cuarenta años cambia la cosa, según advierte la doctora en Stanford, Stacy Sims. "Las mujeres no son hombres pequeños y a partir de los 40 deben entrenar distinto", señala.

Esto no solo es por cuestiones biológicas, sino además por otras como la falta de tiempo o las exigencias físicas que impone la maternidad. "En un mundo ideal, iría al gimnasio a levantar pesas pero eso no es fácil siendo una madre con poco tiempo libre y dos niños muy pequeños", relata Abi Millar en The Guardian.

Uno de los ejercicios que recomienda realizar la experta a partir de esta edad son el levantamiento de pesas y el cardio polarizado, combinando intervalos de alta intensidad con descanso y repeticiones. Otra actividad que aconseja Sims es caminar de forma suave.

El motivo por el que la experta se centra en las mujeres de a partir de 40 años es que se eligen como referencia para la perimenopausia, el momento en el que las hormonas reproductivas empiezan a fluctuar.

"Las mujeres mayores de 40 años que hacen ejercicio cardiovascular... van a ser lo que llamamos delgadas con grasa (....) Eso significa que no van a tener mucha masa muscular de calidad. Van a tener mucho tejido graso dentro del músculo, y sus huesos van a ser como tiza", le explicó a Mel Robins en un pódcast.

La brecha de género en la investigación

Los ejercicios y su enfoque histórico casi exclusivo masculino, así como la escasa representación de las mujeres en la investigación sobre ejercicio, ha obligado a que muchas influencers intenten ahora llenar un vacío femenino en el mundo del deporte.

Según un estudio del British Medical Journal existen "importantes lagunas de conocimiento en áreas como el rendimiento deportivo, la salud cardiovascular, la salud musculoesquelética, la fisiología posparto y la investigación sobre lactancia". Esto se conoce como brecha de género.

"Creo que cuando analizamos las tendencias de fitness actuales, todos esos fatos provienen de hombres y se generalizan a las mujeres, lo cual es un gran error", lamenta Sims, que pone de ejemplo la menstruación, la cual se ha ignorado en torno a este ámbito.

A pesar de ello, entrenadoras como Elizabeth Davies, considera que imponer nuevas normas o recomendaciones solo crearía una nueva barrera a las mujeres a la hora de hacer ejercicio. "Hay muchas voces en las redes sociales que dan consejos muy específicos sobre cómo deben entrenar las mujeres en las diferentes etapas de la vida, y la perimenopausia es un ejemplo clave donde lo veo", señala.

"Como profesionales del sector fitness, creo que es nuestra responsabilidad no complicar el movimiento creando reglas arbitrarias para las mujeres o para ciertas etapas de la vida, a menos que exista una base empírica que lo justifique", concluye.