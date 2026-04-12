Valter Longo, experto en longevidad: "Un pequeño aumento de músculo no justifica el consumo excesivo de proteína animal, acelera el envejecimiento"

Consumir altas cantidades de proteína tiene su cara y su cruz. En los últimos años, influencers y anunciantes han convencido al público de los beneficios de la proteína como componente primordial de la dieta. Muchos están convencidos de que este alimento es esencial para ganar grasa muscular, y lo es. Pero, ¿hasta que punto es beneficioso ingerirlo en altas dosis?".

Tal y como ha podido confirmar el italiano Valter Longo en Corriere della Sera, en los últimos cien años de investigación sobre la longevidad se ha confirmado que son los altos niveles de proteínas los que aceleran el envejecimiento, este pequeño aumento de masa muscular no justifica el consumo ni de mucha carne ni de proteínas. Además, también se asocian con un mayor riesgo de varias enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

No obstante, las proteínas vegetales tienen un efecto menos negativo sobre la longevidad porque contiene bajo porcentajes de aminoácidos esenciales. De hecho, son precisamente estos últimos los que, según la información contrastada por experto, tienen efectos tanto positivos como negativos, aumentando la masa muscular pero acelerando el envejecimiento. Algunos de los productos a tener en cuenta:

Legumbres.

Semillas.

Frutos secos.

Cereales.

Pescado.

¿Son suficientes las proteínas de origen vegetal?

Esta última tesis está respaldada por un estudio consultado por el medio de comunicación, en el que participaron más de 3.600 atletas vegetarianos (también se alimentaban con huevos y lacteos) y que obtuvieron mejores resultados que los que se alimentaban de proteínas animales. En esta línea, registraron mayores niveles de consumo de oxígeno y mayor potencia máxima, a pesar de que los omnívoros consumínan aproximadamente un 9% más de proteína.

Asimismo, en otro estudio recogido, con 836 participantes, la ingesta de más de 1 g/kg por día de proteína de origen animal llevó a un aumento de la masa magra y la fuerza muscular de solo un 0,5% en comparación con quienes consumían proteína vegetal.

Confusión generalizada

El profesional señala a una confusión generalizada y pone de ejemplo una información de una revista estadounidense en la que se recomendaban "40 gramos de legumbres", mientras que en una entrevista se aseguró que eran "40 gramos de proteína de legumbres".

"Puede parecer un error menor, pero en realidad es un error enorme", asegura el diario italiano. "Necesitas más de medio kilo de legumbres (en agua) para aportar 40 gramos de proteína", concluye.