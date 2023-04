Terapia 'online': el futuro de la atención psicológica para tu bienestar emocional

Uno de los sectores en los que el mundo digital ha calado más fuerte y con mejores resultados ha sido, sin duda, el de la terapia psicológica online. Una cuestión que empezó a ser utilizada mayoritariamente a raíz de la pandemia y que, hoy en día, se ha consolidado como una nueva forma de servicio con muchísimas ventajas para los pacientes.

Desde hace ya unos años, la importancia que la población le da al bienestar psicológico ha ido en aumento. Por fortuna, hoy es más habitual tratar los temas relacionados con la salud mental sin tantos reparos, y el bienestar emocional se va convirtiendo en una prioridad en nuestras vidas.

De esta manera, han surgido nuevas opciones como la plataforma de psicólogas y psicólogos online "Buencoco", que nace con dos objetivos claros: ser el máximo apoyo para quienes han decidido emprender el camino hacia su autocuidado mental y su crecimiento personal; y promover la importancia del bienestar psicológico haciendo frente al estigma, que todavía rodea a la salud mental, y a la falta de concienciación y de cultura de ir al psicólogo.

Beneficios y ventajas de la terapia 'online'

La psicología online se ha posicionado en los últimos años como una de las modalidades de terapia preferidas, y es que sus beneficios y ventajas van más allá de la comodidad, el ahorro de tiempo y la flexibilidad indudable que ofrece. Por ejemplo, no hay barreras geográficas y eso hace que el servicio sea más accesible para quienes viven en zonas rurales o son expatriados; también la convierte en una opción para aquellas personas con movilidad física reducida; asimismo, ni viajes o repentinas circunstancias hacen que la terapia se interrumpa.

Además de contribuir a la conciliación en nuestra vida, la terapia online ha demostrado ser igual de eficaz que la terapia presencial. Según los estudios que se han podido realizar, como el propuesto por los psicólogos Wagner, Horn y Maercker (2013), se ha demostrado la eficacia de la terapia cognitiva conductual online, que ha aportado incluso más beneficios en pacientes con depresión y ansiedad que la tradicional terapia presencial.

Buencoco: descubre el mejor servicio de psicología 100% 'online'

Proyectos como Buencoco surgen para ofrecer terapia online accesible, flexible y de calidad. La plataforma permite a sus usuarios conectar con psicólogos expertos en distintas especialidades.

Terapia flexible y adaptada

Buencoco ofrece consultas de terapia psicológica a través de videollamada. De esta forma, tú eliges el momento del día en el que la sesión mejor encaje con tus rutinas diarias, así como el lugar. Todo ello de la mano del psicólogo o psicóloga más idóneo, según tu caso, quien te ofrecerá un tratamiento adecuado y personalizado.

Los mejores profesionales a tu alcance

¿Por qué confiar en los psicólogos de Buencoco? Cuando llegas a Buencoco no te encuentras con un directorio en el que buscar un psicólogo. Has llegado a un servicio en el que un equipo clínico ha seleccionado a los psicólogos que reúnen, no solo una consolidada experiencia, sino las características oportunas para llevar a cabo una buena terapia online. Eso implica saber acoger al paciente de una forma cálida desde el primer momento, crear un vínculo especial y un ambiente confiable en el que sentirse libre de prejuicios.

Que la persona esté cómoda y dé con el psicólogo adecuado es parte del éxito de la terapia. Por eso, en Buencoco con solo rellenar un sencillo cuestionario en su página web, un avanzado algoritmo se encarga de localizar al psicólogo que mejor encaje con tu perfil en base a tus necesidades e inquietudes. Además, como la primera consulta cognoscitiva es gratuita puedes hacerte una idea de quién y cómo es el profesional que te ayudará en ese recorrido hacia tu bienestar emocional.

Un modelo de terapia internacional

El modelo de negocio de Buencoco ha aportado tan buenos resultados que, en los próximos años, esperan poder continuar con su expansión internacional. La consulta virtual de psicología online ofrece sus servicios en España y en Italia (con el nombre de Unobravo) con un total de 2.900 psicólogos que han atendido a más de 100.000 pacientes y han realizado más de un millón de sesiones de terapia virtual.

Sin duda, Buencoco es una plataforma joven, que trabaja con ímpetu, energía y determinación para continuar con su crecimiento. Entre sus objetivos más inmediatos de futuro está ampliar el equipo clínico para poder dar mayor cobertura y servicio. Por eso, invitan a todos aquellos psicólogos sanitarios que quieran sumarse al proyecto Buencoco a entrar en su página web y aplicar al proceso de selección que tienen abierto.

Terapia online avalada por los expertos

Finalmente, después de varios años desarrollando este nuevo modelo de negocio, desde la directiva de Buencoco han querido reflexionar acerca de cuál es su misión en el presente y su visión de futuro, sobre todo respecto al impacto social positivo que produce este servicio.

Danila De Stefano, psicóloga, CEO y fundadora de Buencoco, lo resume en estas palabras: “Creo que estamos escribiendo un capítulo muy importante en el tema de la salud mental. Continuaremos trabajando por el bienestar mental, por la normalización del acceso a la terapia, haciéndolo más inclusivo y democrático. Hoy en día, como principal operador del sector en Italia y nuestro fuerte crecimiento en España, creemos que tenemos la importante responsabilidad de fortalecer el impacto social de nuestra actividad, fuertes y orgullosos de la confianza que los pacientes están poniendo en nosotros”.