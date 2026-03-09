Tomar un suplemento multivitamínico diario podría tener efectos positivos, pero limitados

Un ensayo clínico que durante dos años ha evaluado los efectos de tomar suplementos multivitamínicos diarios en un millar de adultos de 70 años ha mostrado una ralentización del envejecimiento biológico equivalente a unos cuatro meses. Aunque limitado, este resultado invita a seguir investigando sobre la utilidad de estos suplementos.

El estudio, realizado por científicos del Mass General Bridhan -una red de médicos y hospitales sin ánimo de lucro que incluye al Hospital Brigham and Women's y al Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos- utilizó los datos del estudio COSMOS (Cocoa Suplement and Multivitamin Outcomes Study), uno de los mayores ensayos diseñados para evaluar cómo algunos suplementos afectan a la salud cardiovascular y cognitiva a largo plazo.

Este estudio, cuyos resultados se han publicado este lunes en la revista Nature Medicine, analizó los datos de metilación del ADN de muestras de sangre de 958 personas sanas seleccionadas al azar y una media de 70 años de edad.

Imagen de archivo de unos suplementos. Lilia Solonari / Getty Images

Tras dos años de tomar suplementos multivitamínicos y extracto de cacao, el estudio reveló un envejecimiento más lento los que tomaron el suplemento, con mayores beneficios para los que comenzaron el ensayo con una edad biológica acelerada, aunque no halló ningún efecto en los que tomaron cacao.

"Hoy en día existe un gran interés por identificar formas no solo de vivir más tiempo, sino también de vivir mejor", comenta el autor principal, Howard Sesso, director asociado de la División de Medicina Preventiva del Departamento de Medicina de Mass General Brigham.

"Fue emocionante ver los beneficios de un multivitamínico relacionados con los marcadores del envejecimiento biológico. Este estudio abre la puerta a aprender más sobre intervenciones accesibles y seguras que contribuyen a un envejecimiento más saludable y de mayor calidad".

Relojes epigenéticos

Los relojes epigenéticos son biomarcadores que estiman el envejecimiento biológico según pequeños cambios en nuestro ADN.

Estos relojes observan sitios específicos de nuestro ADN que regulan la expresión génica (conocida como metilación del ADN) y cambian de forma natural a medida que envejecemos, lo que ayuda a realizar un seguimiento de la mortalidad y el ritmo del envejecimiento.

Este estudio analizó los datos de metilación del ADN de muestras de sangre de 958 personas del ensayo COSMOS que fueron seleccionados al azar y que eran mayores de 60 en el caso de los hombres y de los 65 en el de las mujeres.

Los participantes fueron divididos en cuatro grupos aleatorios:

El primero tomó a diario multivitaminas y extracto de cacao.

El segundo recibió cacao y placebo.

El tercero multivitaminas y placebo.

El último solo tomó placebo.

Las muestras se analizaron para detectar cambios en cinco marcadores biológicos al comienzo del ensayo y al finalizar el primer y el segundo año. En comparación con el grupo que solo tomó placebo, las personas del grupo que tomó multivitaminas experimentaron una ralentización en los cinco marcadores epigenéticos, que equivalieron a unos cuatro meses menos de envejecimiento biológico en el transcurso de dos años.

Además, las personas que eran biológicamente más mayores que su edad real al inicio del ensayo fueron las que más se beneficiaron.

Algunas limitaciones, futuros estudios

A la luz de estos resultados, los autores avanzan que llevarán a cabo nuevos estudios para, entre otras cosas, saber si estos efectos positivos pero limitados se mantienen a lo largo del tiempo.

"Tenemos previsto hacer un estudio de seguimiento para determinar si la ralentización del envejecimiento biológico, observada a través de estos cinco relojes epigenéticos y otros adicionales o nuevos, persiste después de que finalice el ensayo", avanza Yanbin Dong, de la Universidad de Augusta y coautor de la investigación.

Los autores también advierten de que son necesarios más estudios para determinar cómo las mejoras en el envejecimiento biológico pueden explicar la reducción de los resultados clínicos.

Además, el equipo de COSMOS tiene previsto investigar cómo los efectos de un multivitamínico diario sobre el envejecimiento biológico pueden extenderse a diferentes resultados para los que han observado beneficios, como la mejora de la cognición y la reducción del cáncer y las cataratas.

"Muchas personas toman multivitamínicos sin conocer necesariamente sus beneficios, por lo que cuanto más podamos aprender sobre sus posibles beneficios para la salud, mejor", apunta Sesso.

La opinión de los expertos

En declaraciones a la plataforma de recursos SMC, Jordi Pérez Tur, del Institut de Biomedicina de València del CSIC y el CIBERNED, opina que, tal y como reconocen los autores del trabajo, aunque los resultados son "interesantes", son preliminares, y requieren nuevos estudios "que permitan confirmar y definir mejor estos resultados".

Igualmente, Carmen Romero Ferreiro, vicedecana de Investigación en la Universidad Francisco de Vitoria, y Rosa Arévalo García, profesora de Psicobiología en la Universidad de La Laguna, creen que aunque el trabajo aporta evidencias sobre los beneficios de tomar multivitaminas, son efectos limitados que requieren más investigación.

Por su parte, ante la duda sobre la utilidad de estos suplementos, Pilar Guallar Castillón, profesora en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, aconseja seguir una dieta "saludable, variada y rica en frutas y verduras" mejor que gastar dinero en complementos nutricionales porque "hay enormes intereses comerciales en su consumo y falta de evidencias clínicas".

Y Víctor Celemín Capaldi, del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, insiste en que "una nutrición completa y equilibrada continúa siendo un pilar de autocuidado fundamental para mantener un estilo de vida saludable".