Un estudio dictamina que la obesidad infantil es determinante en la aparición de la apnea del sueño en niños

El Hospital Universitario de Jerez ha publicado un estudio que concluye que la obesidad infantil es un factor determinante en la aparición de la apnea obstructiva del sueño grave en menores, un trabajo que ha sido difundido en la revista científica European Journal of Pediatrics.

La investigación, liderada por el jefe del Servicio de Pediatría, David Gómez-Pastrana, analiza la relación entre el exceso de peso y esta patología en niños de entre 2 y 9 años, a partir de una muestra de 645 pacientes, según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Los resultados evidencian que el sobrepeso multiplica por más de cuatro el riesgo de desarrollar formas graves de apnea obstructiva del sueño en comparación con menores con peso normal, independientemente de otros factores como el tamaño de las amígdalas o las adenoides.

El estudio ha sido desarrollado por la Unidad de Neumología Pediátrica del centro jerezano, con la participación de las investigadoras María Cruz Díaz Colom, Carmen Aragón y Juan Mora, dentro de una línea centrada en la obesidad infantil, considerado un problema de salud pública en aumento.

La necesidad de una detección precoz

Según los autores, la apnea del sueño en edades tempranas puede provocar una serie de problemas:

alteraciones del comportamiento

Problemas cardiovasculares

Dificultades en el desarrollo cognitivo

Por todo ello, la detección precoz es fundamental, y en este sentido, los especialistas recomiendan a los pediatras prestar especial atención a síntomas como el ronquido nocturno en menores con sobrepeso u obesidad, así como priorizar la realización de estudios del sueño y aplicar un abordaje multidisciplinar que incluya el control del peso.

El trabajo ya había sido reconocido previamente por la comunidad científica al obtener el premio a la mejor comunicación oral en el congreso de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica y ha sido presentado también en el congreso de la European Respiratory Society.