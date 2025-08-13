Un gastroenterólogo anima a masticar este chicle después de comer y dormir en esta posición para reducir la acidez estomacal

Esa molesta sensación de ardor en el pecho, que a veces sube hasta la garganta y empeora al acostarse, es lo que los médicos llaman acidez estomacal. Según la Clínica Mayo, "ocurre cuando el ácido estomacal sube por el tubo que lleva los alimentos de la boca al estómago".

Normalmente, al tragar los alimentos, un grupo de músculos que rodea la parte inferior del esófago –llamado esfínter esofágico inferior– se abre para dejar pasar la comida y las bebidas hacia el estómago, y después se cierra de nuevo para evitar que nada regrese. Si este “puerta de seguridad” no cierra bien, el ácido del estómago puede subir al esófago, provocando lo que conocemos como acidez estomacal.

Aunque muchos recurren a medicamentos, el gastroenterólogo Joseph Salhab ha compartido en sus redes (@thestomachdoc) siete remedios naturales, respaldados por estudios científicos, que pueden practicarse en casa para reducir este malestar. Sin embargo, es importante destacar que estos consejos no sustituyen un diagnóstico médico, pero pueden ser un complemento efectivo.

1. Masticar chicle sin azúcar después de comer

Salhab explica que aumenta la producción de saliva, lo que ayuda a neutralizar y eliminar el ácido que llega al esófago. Esta recomendación se basa en un estudio de 2005 titulado The effect of chewing sugar-free gum on gastro-esophageal reflux (PubMed).

2. Caminar tras la comida

Según cuenta el experto en su publicación, un paseo ligero después de comer reduce significativamente los episodios de reflujo y mejora la eficacia de medicamentos para reducir el ácido.

3. Practicar respiración abdominal

La llamada respiración diafragmática fortalece el esfínter esofágico inferior, impidiendo el retorno del ácido. Lo respalda un estudio de 2011 (Positive effect of abdominal breathing exercise on gastroesophageal reflux disease: a randomized, controlled study).

4. Incluir papaya en la dieta

Sus enzimas, especialmente la papaína, ayudan a descomponer proteínas y mejorar la digestión, según el artículo Bioactive Compounds and Associated Health Benefits of Papaya.

5. Dormir sobre el lado izquierdo

Por la forma y posición del estómago, esta postura mantiene la unión entre estómago y esófago por encima del nivel del ácido, reduciendo el reflujo nocturno.

6. Evitar vapeo y alcohol

Ambos relajan el esfínter esofágico inferior, favoreciendo el reflujo, de acuerdo con investigaciones como Association between electronic cigarette use and gastroesophageal reflux disease y el articulo Alcohol and the gastrointestinal tract.

7. Mantener un peso saludable

Por último añade que, en personas con sobrepeso, perder kilos puede disminuir o incluso eliminar los síntomas del reflujo.