El té no solo es un alimento básico para muchas culturas y la segunda bebida más consumida del mundo después del agua, sino que además, su consumo puede tener múltiples beneficios para la salud debido a su alto contenido en nutrientes.

"He estado en Japón unas siete veces y en la India unas tres. He visto a los japoneses con té verde, aunque en realidad no beben café. He visto a gente muy educada, académicos, que beben té verde", señala el neurocirujano Vlad Ciurea ante Antena 3 CNN.

"Leí un artículo que decía que el té verde también es bueno para el tracto urinario. No sé cuál es la verdad, pero definitivamente es bueno para el cerebro. Rompe ciertas conexiones entre células nerviosas, además de la hidratación que proporciona", añade el experto.

"Soy fan del té verde, pero por la mañana, hasta la hora de comer" Doctor Vlad Ciurea ante Antenna 3 CNN

La alimentación juega un papel muy importante en el funcionamiento y desarrollo de nuestro cerebro, por lo que la elección de los alimentos correctos pueden ser útiles para el organismo. "La cocina rumana es pesada. El cerebro come algo completamente diferente. Come principalmente carne, carne magra de pavo, fruta, café, chocolate, semillas, frutos secos y cítricos. Todo esto lo ayuda enormemente a funcionar. Es una combinación de alimentos muy ligera", destaca Vlad Ciurea.

De este modo, el té no solo resulta una fuente rica en vitaminas y minerales, sino que también cuenta con muy pocas calorías y un gran sabor. Además, se trata de una fuente de antioxidantes, los cuales ayudan a combatir los radicales libres, es decir, aquellas moléculas que oxidan las células y las hacen envejecer. También contiene cafeína, aunque menos que el café, lo que proporciona un extra de energía.