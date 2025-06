Una nutricionista no puede ser más clara sobre la cena que muchos hacen de sólo fruta y yogur

Por la noche, y más en los meses de verano en los que el calor puede hacernos perder un poco el apetito o las ganas de cocinar, son muchas las personas que optan por hacer una cena sencilla que no requiere de fogones: un poco de fruta y un yogur.

A priori puede parecer una buena elección, al ser necesarias varias piezas de fruta al día, pero una nutricionista ha dado su punto de vista sobre esta frugal cena.

Ana Peman, nutricionista y tecnóloga de los alimentos, ha advertido en una entrevista en Telva acerca de tomar esta combinación como un hábito.

"Yogur y fruta puede ser una cena ocasional muy acertada para cuando uno se siente pesado, no le apetece cenar, tiene poca hambre pero no quiere irse a la cama sin tomar nada... Pero no sería una cena completa ni la mejor en el resto de los casos", asegura.

Para esta especialista, una cena ideal "sería una tortilla de espinacas, hecha planita, y la rellenaría de rodajas de tomate con un poco de queso feta o Philadelphia untado".

Como otra opción si no se quiere cocinar, plantea montar un plato de cogollos con anchoas, espárragos, "unos buenos espárragos con un poco de mostaza, un picadillo con pulpo (del que viene ya cocido) acompañado de unos picos o regañás integrales". Una alternativa sería optar por un gazpacho o salmorejo envasado, pero con buenos ingredientes, al que se le puede añadir jamón picado o atún.