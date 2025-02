Analizamos 30.000 parejas: éstas son las frases habituales en las relaciones más sanas y duraderas

Una relación sana no significa que nunca haya peleas. Las parejas pueden tener desacuerdos y aun así estar de parte del otro. Es lo que defienden los psicólogos John Gottman y Julie Schwartz, expertos en relaciones de pareja que han realizado un estudio sobre las claves de las parejas duraderas, cuyas resultados han publicado la CNBC. De hecho, parte de él se ha basado en su propia experiencia aplicando estos principios, según cuentan, ya que llevan felizmente casados durante 35 años y dicen que han descubierto claves como, por ejemplo, que, "en situaciones de conflicto, tu misión es permitirte ser vulnerable, es decir, convertir el ataque y la defensa en autorrevelación y apertura".

Así, han realizado una lista con las frases más habituales que se repiten entre las parejas que tienen una relación sana y duradera. Y el primer concepto del que hablan es el de usar un lenguaje destinado a "luchar por el bien común". "Cuando surge un conflicto, las parejas más felices y exitosas utilizan un lenguaje de reparación y colaboración. Esto es algo que cualquiera puede aprender a hacer tan fácilmente", explican.

Y ésa es la razón que les ha llevado a organizar una serie de sugerencias, divididas en seis categorías de frases, así como el tipo de solución que puede ayudar a las parejas a solucionar cada clase de conflicto. Estos psicólogos, que son cofundadores de The Gottman Institute y del Love Lab, aseguran que "se trata de frases probadas y verdaderas para calmar un conflicto que se ha intensificado, extraídas de años de observación de más de 30.000 parejas".

La primera categoría de frases comienza con la expresión: "Me siento...". Hay que utilizarla cuando necesitar ayuda para expresar sus emociones en el momento. Por ejemplo: "Me estoy asustando", "por favor, dilo más suavemente", "eso ha herido mis sentimientos", "eso me ha parecido un insulto", "me siento culpable", "¿puedes replantear eso que has dicho?" y "siento que no me entiendes ahora mismo".

La segunda categoría tiene que ver con el mensaje: "Necesito calmarme". Usa esto cuando empieces a sentirte superado necesites un momento de reparación. Algunos ejemplos son: "Necesito tu apoyo en este momento", "simplemente, escúchame ahora mismo y trata de entenderme", "¿me puedes dar un abrazo?", "esto es importante para mí. Por favor, escúchame", "¿puedes hacer que me sienta más seguro?" y "¿puedes retirar lo que has dicho?".

La tercera categoría de frases se debe usar cuando necesites ayuda para redactar una disculpa y se resume en: "Lo siento". En cuanto a los ejemplos de frases más comunes están: "Mis reacciones fueron demasiado extremas", "lo siento", "realmente metí la pata", "déjame intentarlo otra vez", "quiero ser más amable contigo ahora mismo, pero no sé cómo", "puedo ver mi responsabilidad en todo esto" y "¿cómo puedo mejorar las cosas?".

En cuanto a la cuarta categoría tiene que ver con “detener la acción” y se debe utilizar, según estos psicólogos, cuando te sientes superado o necesitas un descanso. Por ejemplo: "Puede que me haya equivocado en eso", "por favor, detengámonos un momento", "dame un momento, vuelvo enseguida", "empecemos todo de nuevo", "aceptemos que estamos en desacuerdo en esto", "me siento abrumado, ¿podemos tomarnos un descanso y hablar un poco de otra cosa?".

La quinta opción se llama "llegar al sí" y es para cuando estás en un punto con tu pareja en el que necesitas revalidar tu relación o sientes que necesitáis cambiar o hablar para avanzar, es decir, al algo así como que tienes la sensación de encontrase a mitad de camino de algo, dicen estos expertos. En cuanto a los ejemplos están: "Estás empezando a convencerme", "estoy de acuerdo con parte de lo que dices", "hagamos un compromiso a partir de ahora", "nunca pensé las cosas de esa manera", "creo que tu punto de vista tiene sentido" y "¿cuales son sus preocupaciones?".

Y la sexta categoría de frases tienen que ver con el "aprecio". Por lo tanto, sirven para reparar y aportar positivismo a la relación. En cuanto a los ejemplos, destacan algunas tan importantes y profundas como: "Te amo." "te entiendo", "una cosa que admiro de ti es...", "éste no es tu problema, es nuestro problema", "gracias por..." y "entiendo tu punto de vista".

Así que, estos expertos concluyen que "una frase adecuada a tiempo es la mejor forma de reconducir una situación complicada o confusa y de evitar males mayores". Y nos aconsejan que recordemos que "lo que determina el éxito o el fracaso de una relación es cómo cada uno responde a la reparación".