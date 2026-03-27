Elvira Sastre, escritora: "Cuando veo First Dates admiro la libertad con la que vive la generación zeta"

La escritora, poeta y filóloga española Elvira Sastre ha pasado por el programa de la Cadena Ser, concretamente por los micrófonos de 'El Faro', donde ha hablado, entre otras cuestiones, de la libertad que hoy en día disfrutan los jóvenes, algo que admira completamente, o del programa First Dates, el cual suele ver de vez en cuando con su pareja.

"Yo pienso mucho en la generación Z, que es increíble, ¿no? Fíjate, a mí me gusta mucho, ver mucho 'First Dates', y justo es que ayer lo pensaba y lo hablaba con mi chica en casa. Digo es que es increíble esta gente la libertad con la que vive. O sea, siguen pasando penurias y les siguen acosando y les siguen diciendo cosas, pero hablan. Nosotras que tenemos 30 y pico, en nuestra adolescencia, (...) te escondías", señala la misma.

"La gente de ahora no. Entonces es como dirán lo que quieran, digo, pero a mí es que esto, o sea, me impulsa a seguir y me impulsa como a no perder la fe en todas estas cosas... ver a la gente joven, la libertad que tienen, la libertad con la que viven... y seguramente las casas en las que se han criado para que eso pueda suceder", agrega.

En este sentido, la poeta cree que todos deberíamos de seguir los pasos de esta generación, viviendo con plena libertad y sin pensar en lo que puedan decir los demás, priorizando siempre la felicidad.

"Yo siempre digo que yo no me gusta decir que tenía un privilegio en mi casa porque a mí me han permitido ser como soy siempre porque para mí eso debería ser lo normal pero soy consciente de que no lo es para muchísima gente y que eso se tiene que seguir denunciando y que la labor que hace la gente joven viviendo su vida como quieren a pesar de lo que digan los demás es un ejemplo en el que nos tenemos que mirar todos y todas", sentencia Sastre en la entrevista.