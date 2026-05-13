Alberto Chicote se emociona al ver lo que ha pasado con uno de los restaurantes que ayudó a transformar

El cocinero Alberto Chicote ha intervenido en Y ahora Sonsoles, donde ha tenido una reacción muy poco habitual en él. El programa de Antena 3 le ha mostrado las imágenes del incendio que ha sufrido un restaurante con el que guarda una relación especial.

Se trata del ZM Isla del Ciervo, en La Manga del Mar Menor (Murcia), uno de los establecimientos que aparecen en Servicio Secreto, su nuevo programa en laSexta.

"De repente, me llega un mensaje de una persona que no tiene nada que ver, a las nueve menos cuarto o así, y me dice: '¿Este no es el restaurante de La Manga y tal...?' Y sí, efectivamente", ha contado Chicote.

A partir de ese momento, el chef de Antena 3 ha contado que su máxima preocupación fue conocer el estado de quienes levantaban cada día el negocio. Asimismo, ha explicado que trató de contactar con trabajadores y propietarios del restaurante.

"No ha habido ningún herido"

Sin embargo, Chicote ha explicado que se sintió más tranquilo cuando supo que no había habido "ningún herido". Por ello, los esfuerzos del cocinero de Atresmedia fueron destinados a intentar ayudar a las propietarios del negocio.

El cocinero madrileño ha lamentado en Y ahora Sonsoles que aún no había podido hablar con Miguel, dueño del restaurante. "Vivía justo al lado o casi digamos que dentro de propio... no del establecimiento, pero sí pegadito...", ha contado.

"Por lo que sé, había un par de personas que estaban ahí mismo y que les ha despertado el humo", ha añadido Chicote, quien además de las pérdidas económicas ha lamentado la desaparición del espacio que rodea al restaurante.

"Era una especie de chiringuito de playa en un mar maravilloso privilegiado, pegado al mar, a no sé, escasos metros de la orilla, una cosa que era de locura, un sitio maravilloso, bueno, ahí lo ves, y por lo que veo, pues pues ahora mismo ya no queda nada", ha comentado antes de cerrar su intervención.

"Al verlo así, se me saltan las lágrimas, porque encima, en un lugar como La Manga del Mar Menor, en las fechas en las que estamos con el verano por delante, que es el momento más fuerte para trabajar y para recuperar...", ha lamentado Chicote, visiblemente afectado.