Adiós a comprar detergente: Olivia ahorra 8.000 euros al año lavando la ropa con hiedra y castañas del parque

¿Te imaginas fabricar tu propio detergente de ropa? En primera instancia, parece una idea descabellada pero, ¿estarías dispuesto a hacerlo si ello se traduce en un ahorro importante de dinero?

El medio británico The Sun, en uno de sus artículos más recientes, entrevista a Olivia Lathwell, una mujer de 38 años madre de Alaya, una niña de dos años. En esa conversación, la progenitora explica cómo desde el 2022 ha cambiado sus hábitos de consumo y de esta manera ha logrado ahorrar 8.000 euros en el lapso de un año.

Oliva sostiene que gracias a dichos ahorros ha logrado viajar a Irlanda y Grecia para visitar a sus padres y además expresa que le fascina conocer nuevos destinos. "Me encanta viajar, así que salgo mucho", declara. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto para poder ahorrar tanto dinero?

El "superpoder" de la hiedra y las castañas

"Como madre primeriza, en el supermercado todos los bocadillos eran muy caros y pensé en los ingredientes de los bocadillos y en lo más fácil que era comenzar a prepararlos yo misma", expresa la mujer, creadora de contenido de profesión.

"Hay tantas cosas ahí fuera que son naturales. “Obviamente, no hago todo desde cero, físicamente no puedo hacerlo”, pero sí subraya que sus creaciones caseras le ayudan económicamente. "Antes mi compra semanal era de 120 libras y ahora ronda las 70", agrega, lo que supone que ahora gasta unos 80 euros cuando antes se le iban casi 140.

El detergente y aromatizante casero

La joya de la corona de su método es el detergente casero. Olivia aprovecha las saponinas, unas sustancias químicas orgánicas presentes en ciertas plantas que generan espuma de forma natural al agitarse en agua.

“Es muy importante lavar la ropa y luego hervirla durante 15 o 20 minutos. Se cuelan las hojas y se pone ese líquido en el tambor y se almacena en un recipiente", apunta la influencer.

El aromatizante lo elabora mezclando "una taza de esencia y luego una taza de bicarbonato de sodio y los aceites esenciales que quieras. Es solo un polvo, lo mezclas y pones una cucharada en la ropa para lavar", explica Olivia.

Finalmente, aclara que antes de explorar cualquier tipo de invento, indaga muy bien, ya que prioriza la seguridad de su hija. "Investigo cada ingrediente antes de probar nada, no quiero publicar nada que no sea seguro", concluye Lathwell.

Cómo fabrica su propio detergente casero