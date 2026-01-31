En un pueblo de Soria de 5 habitantes en invierno buscan gerente para su bar: "Lo vamos a dejar todo gratis, o casi, para ver si se saben adaptar"

Si quieres cambiar de vida, vivir en un pueblo pequeño sin apenas gente y te gustaría regentar un bar, esta es tu oportunidad.

A diario se pueden encontrar anuncios de este tipo para "llenar" la 'España Vaciada', así que si quiere dejar la ciudad y empezar una nueva vida, atento: en Beratón, un pequeño municipio de Soria, buscan a la persona —o familia— ideal para hacerse cargo del bar del pueblo, el último gran punto de encuentro social.

Eso sí, pasarás del bullicio de la ciudad, a todo lo contrario: en invierno solo viven allí cinco vecinos. Para evitar que el municipio se quede sin este servicio básico, el Ayuntamiento ha lanzado una oferta poco habitual: casa y alquiler gratis, o casi, durante el primer año.

"Lo vamos a dejar todo gratis para que se puedan adaptar", resume la alcaldesa en declaraciones a COPE, Carmen Lapeña, que reconoce que no es una oportunidad para cualquiera. Beratón está situado a casi 1.400 metros de altitud, en las faldas del Moncayo, y el contraste entre el verano y el invierno es tan brusco como definitivo.

Aprender del intento anterior: "No supieron adaptarse"

La búsqueda se ha reactivado tras la marcha de la anterior familia, una pareja joven que abandonó el bar el pasado 31 de diciembre, apenas seis meses después de llegar. En un primer momento, se apuntó al duro invierno soriano como causa, pero la alcaldesa matiza: "Se marcharon por temas personales, no por el frío".

Eso sí, la experiencia ha servido para afinar el perfil. "Para el verano había gente, pero cuando se quedaron prácticamente solos, no supieron adaptarse", explica Lapeña. En pueblos tan pequeños, añade, "hay que saber construirse una rutina y estar a gusto con la tranquilidad".

Senderismo, paseos diarios, observación de estrellas o simplemente vivir sin prisas son parte del paquete. Beratón ofrece más de 15 rutas de senderismo catalogadas y varios circuitos de BTT, pero exige algo a cambio: saber convivir con la soledad del invierno.

Un bar "muy, muy esencial" para que el pueblo siga vivo

Para el Ayuntamiento, el bar no es un negocio cualquiera. Funciona en tándem con el albergue municipal y es clave para atraer visitantes. "Es un servicio muy, muy esencial", insiste la alcaldesa. Sin un lugar donde comer o tomar algo, ciclistas, moteros y senderistas "se lo piensan y ya no van".

Aunque entre semana el movimiento es mínimo, los fines de semana siguen llegando visitantes atraídos por el entorno natural. Mantener el bar abierto todo el año es la única forma de garantizar que ese flujo no se pierda.

El perfil que buscan ahora: familias “consolidadas”

La oferta ha generado mucho interés, incluso sin campañas de publicidad. “Hemos tenido un montón de llamadas”, reconoce Lapeña. Ahora el consistorio está entrevistando a dos o tres familias que encajan mejor con lo que el pueblo necesita.

Curiosamente, no se priorizan familias con hijos pequeños. La experiencia les dice que cuando los adolescentes crecen y quieren marcharse, “es muy difícil que los padres aguanten el tirón”, pese a que el transporte escolar está garantizado. Por eso, el foco está en personas “más consolidadas”, que busquen tranquilidad y una forma de ganarse la vida sin el estrés urbano.

Casa y alquiler gratis para empezar de cero

Las condiciones son claras. El Ayuntamiento ofrece la vivienda, mientras que el bar —propiedad de una sociedad local— tendrá alquiler gratuito durante el primer año. El objetivo es facilitar al máximo la adaptación. "Queremos que lo tengan fácil al principio", explica la alcaldesa, que se muestra optimista: "Hay un par de familias con las que parece que ha habido química".

Beratón, además, tiene un aliciente extra. Próximamente, será uno de los cuatro municipios sorianos integrados en el Parque Natural del Moncayo, lo que refuerza su atractivo turístico. Los clubes de montaña ya lo saben: "Repiten todos los años", señala Lapeña.

En un contexto de despoblación acelerada, el mensaje es claro: el pueblo no se rinde. Y el bar, pequeño, pero imprescindible, es la línea que separa resistir o desaparecer.