Animan a rociar las llaves de casa con vinagre, pero con cierta precaución

El llavero es un objeto fundamental en la vida cotidiana de las personas, su utilización es esencial en tareas diarias como por ejemplo abrir la puerta del coche, del piso e incluso de locales comerciales.

¿Limpias tus llaves con cierta frecuencia? La pregunta puede sonar rara, ya que socialmente no es común relacionar dicho objeto con el concepto de la higiene. Sin embargo, el medio alemán, Ludwigshafen, por medio de uno de sus más recientes artículos, explica la importancia de desinfectar ocasionalmente tus llaves.

La clave está en el vinagre

Todos los días las personas suelen guardar el llavero en el bolso, la guantera del coche o en el bolsillo del pantalón. En todos estos lugares el llavero queda totalmente expuesto a todo tipo de suciedad y bacterias tales como migas, polvo, pelusas, entre otras.

Para combatir toda esa mugre, es clave sumergir las llaves en una solución diluida de vinagre blanco y agua o sé rociarlas con esta misma. Posteriormente, se debe cepillar la llave para eliminar la suciedad y enjuáguela con agua. La llave debe secarse completamente después del tratamiento con vinagre para evitar la corrosión.

Cabe recordar que el vinagre blanco es reconocido por sus cualidades de limpieza gracias a su alto porcentaje de ácido acético el cual le otorga la capacidad de borrar rastros de cal, grasa, brillar superficies y eliminar malos olores.

El exceso de suciedad en la llave puede dificultar el giro de la llave. Sin limpieza, esto puede provocar un mayor desgaste y reparaciones potencialmente costosas. En este sentido, se recomienda que la rutina de limpieza se realice aproximadamente cada seis meses, puede prevenir dichas consecuencias. Después de la limpieza, la llave se debe deslizar con mayor facilidad en la cerradura y conservará su funcionalidad.