Google da un paso más en los avances de Gemini y anuncia su nueva IA llamada 'Personal Intelligence'

Parece que los avances en inteligencia artificial no se detienen. De hecho, al contrario, aunque compañías como Google encabezan las listas con Gemini, no han dudado en pisar el acelerador. ¿El resultado? Su nueva IA, Personal Intelligence.

Esta nueva experiencia que ofrece el gigante tecnológico estadounidense busca amplificar las opciones de su IA en aspectos todavía más cotidianos. Aunque su lanzamiento sólo ha llegado en versión beta a Estados Unidos, ya se van conociendo algunos de sus detalles.

Cómo se puede utilizar

Tal y como ha descrito en un comunicado Google, esta nueva inteligencia personal lo que busca es tratar de ofrecer las mejores opciones de una forma aún más personalizada. Aunque claro, las dudas sobre aspectos de seguridad y privacidad son evidentes.

Empecemos por el principio. Esta nueva IA, más personal, proactiva y potente, convierte a Gemini en una herramienta mucho más personalizada. Este avance anunciado por la compañía de Sundar Pichai tiene por objetivo conectar "de forma segura la información de apps como Gmail y Google Fotos para que Gemini sea excepcionalmente útil".

Aseguran que, en el caso de activarlo, puedes controlar qué aplicaciones se pueden vincular a la IA para optimizar así cada experiencia de usuario. Es decir, puedes integrar Gmail, YouTube o la Búsqueda con un solo toque y así Gemini te ofrecerá opciones que son sólo para ti.

Google ha asegurado que esta nueva IA tiene "dos puntos fuertes".

Razonar con fuentes complejas.

Extraer detalles específicos de, por ejemplo, un correo electrónico o una foto para responder a tu pregunta.

A menudo combina estas dos características, trabajando con texto, fotos y vídeos para ofrecer respuestas personalizadas.

Para usarlo, de momento en fase beta para usuarios de pago en Estados Unidos, hace falta entrar en Gemini, tocar en configuración y, en el apartado Personal Intelligence, habilitar las aplicaciones que quieres que estén conectadas.

¿Hay algún riesgo para la privacidad y la seguridad?

Uno de los apartados del comunicado de Google lo han dedicado al asunto de la seguridad y la privacidad. Porque claro, tú aceptas que la IA acceda a tus correos, fotos y demás contenidos, pero qué pasa luego con ello. ¿Todo lo mío será suyo con sólo aceptarlo?

La compañía de Sundar Pichai ha explicado que se ha desarrollado "priorizando la privacidad" y ha destacado que, por defecto, la conexión en las apps está desactivada. En el caso de querer ponerlo en marcha, es el usuario el que elige cuáles se conectan y se puede desactivar en cualquier momento. Hasta ahí, lo esperado.

"Gemini intentará referenciar o explicar la información que utilizó de tus fuentes conectadas para que puedas verificarla. Si no lo hace, puedes pedirle más información. Y si una respuesta te parece incorrecta, corrígela al instante", ha destacado.

Google ha detallado que Gemini "intenta evitar hacer suposiciones proactivas sobre datos sensibles como tu salud, aunque hablaremos contigo sobre estos datos si lo solicitas".

¿Y qué? ¿Se queda mis datos y contenidos o no? Pues el gigante tecnológico defiende que el objetivo es el de "mejorar tu experiencia, manteniendo tus datos seguros y bajo tu control" y que todo está diseñado "pensando en la privacidad".

"No se entrena directamente con tu bandeja de entrada de Gmail ni con la biblioteca de Google Fotos. Nos entrenamos con información limitada, como indicaciones específicas en Gemini y las respuestas del modelo, para mejorar la funcionalidad con el tiempo", ha contado.

Justifican que todos esos contenidos no se usan como referencia para entregar la respuesta, sino que se entra al modelo con elementos como las indicaciones y respuestas. "En resumen, no entrenamos nuestros sistemas para que aprendan tu número de matrícula; los entrenamos para que comprendan que, cuando nos pides uno, podemos localizarlo", razonan.

Cómo se puede mejorar la experiencia

En el ejemplo que han puesto, necesitaban cambiar los neumáticos de su coche hace dos semanas. Antes de ir al taller y detallar el tamaño de las ruedas, se dio cuenta de que no sabía cuál era. Por lo que se lo preguntó a Gemini.

Reconocen que, en la actualidad, "cualquier chatbot puede encontrar estas especificaciones de neumáticos, pero Gemini fue más allá". "Sugirió diferentes opciones: una para la conducción diaria y otra para cualquier condición climática, haciendo referencia a nuestros viajes familiares por carretera a Oklahoma encontrados en Google Photos", ha contado.

Pero la cosa no quedó ahí y es que la IA también le ayudó a buscar su número de matrícula, el modelo específico del coche y comparó los precios de cada una de las opciones. Es solo un ejemplo, pero defienden que puede hacer mucho más, como planificar las próximas vacaciones o recibir consejos sobre libros o series.

Pese a los avances, como en cada chatbot, Google ha pedido a aquellos que vayan a usar Personal Intelligence que avisen de cualquier error para poder minimizarlo al momento. Las pruebas han sido exhaustivas, pero Gemini "puede tener dificultades con el ritmo o los matices, sobre todo en lo que respecta a cambios en las relaciones, como divorcios, o a tus diversos intereses".