Andrea, chef con 15 años de experiencia, ofrece 2.200 euros al mes y alojamiento, pero no encuentra cocineros: "Los jóvenes no tienen ganas de sacrificarse como hacíamos nosotros"

Un chef italiano no logra encontrar a un cocinero, a pesar de ofrecer buen sueldo y alojamiento.

Es un mensaje recurrente en muchos empresarios y autónomos que contratan, o lo intentan: cuesta encontrar y no quieren sacrificios. Un mantra entre partidarios de detractores, estos últimos argumentando que quizá no es que no quieran, es que los sueldos y las condiciones no dan para tal sacrificio. Sea como fuere, el chef Andrea es una de las que sufre la búsqueda de personal.

El problema de la falta de personal en el sector servicios vuelve a quedar en evidencia, esta vez en plena temporada alta de invierno y en uno de los destinos turísticos más exclusivos del norte de Italia.

Tras el cierre temporal del centro de traumatología por falta de enfermeras, ahora es la hostelería la que da la voz de alarma en Madonna di Campiglio, uno de los grandes reclamos alpinos del país.

El aviso lo lanza en el Corriere del Trentino Andrea Alfieri, chef con más de 15 años de experiencia, que desde junio de 2025 trabaja como jefe de cocina en el Hotel Majestic, un cuatro estrellas superior situado en el centro de la localidad.

A pesar de ofrecer salarios de hasta 2.200 euros mensuales, contrato acorde a la experiencia y alojamiento incluido, reconoce que le resulta casi imposible encontrar cocineros dispuestos a incorporarse a su brigada.

Una oferta clara… pero pocas respuestas

El pasado 7 de enero, Alfieri publicó un mensaje detallado en Instagram en el que buscaba profesionales para distintos puestos de cocina. En él especificaba los requisitos habituales del sector —experiencia, pasión, atención al detalle y a la calidad—, pero también dejaba claro qué ofrecía el hotel: un entorno profesional, posibilidades reales de crecimiento, alojamiento y manutención.

La respuesta fue limitada. "No es el primer año que tengo este problema. Incluso cuando trabajaba en Milán me costaba encontrar empleados y la situación empeora cada temporada", explica el chef.

"No son trabajos sencillos, pero antes se asumía"

Alfieri no esquiva la autocrítica, pero sí apunta a un cambio generacional profundo. "Estos no son trabajos sencillos. Requieren compromiso, también en festivos y en las fechas más importantes del calendario. Pero los jóvenes, a diferencia de cuando empezamos nosotros, no tienen ganas de sacrificarse. Dicen que sí, pero luego no lo hacen", afirma.

Su reflexión conecta con un debate cada vez más habitual en hostelería: la dificultad de cubrir puestos exigentes, incluso cuando las condiciones económicas están por encima de la media del sector. Quizá sea porque la cultura del trabajo pasa más por la conciliación y menos estrés que por no saber cuándo sales del trabajo o tener que 'currar' festivos o fines de semana.

¿Se paga mal en cocina? Los números dicen otra cosa

Uno de los argumentos más repetidos es el salario. Sin embargo, el chef del Majestic asegura que el dinero no es el principal problema. Según detalla, un comisario —el perfil más joven de la brigada— cobra entre 1.600 y 1.700 euros mensuales, mientras que un jefe de partida puede situarse entre 1.900 y 2.200 euros, con jornadas de ocho horas diarias y descanso semanal.

A eso se suma el alojamiento. "El hotel ofrece tres servicios diarios y habitaciones dobles con todas las comodidades", explica Alfieri. No son suites de lujo, pero sí apartamentos bien ubicados y pensados para que el personal "esté en las mejores condiciones posibles".

En zonas turísticas de montaña como Campiglio, el alojamiento suele ser uno de los grandes obstáculos para atraer trabajadores. En este caso, no hay esa excusa de que te vaya gran parte del sueldo en el alquiler.

Aun así, el interés sigue siendo limitado, quizá porque de dicho al hecho hay un trecho, y no se creen las ocho horas y los descansos en un sector donde destaca precisamente por la exigencia y las jornadas maratonianas.

No obstante, el chef reconoce que en los últimos días han empezado a llegar algunas respuestas, sobre todo a través de LinkedIn. "Creo que estamos en la recta final, pero muchos desaparecen después de la entrevista", explica. Un fenómeno que, según dice, también vivió en Milán: profesionales muy demandados que acuden a varias entrevistas y acaban eligiendo la oferta ligeramente mejor pagada.

La situación del sector en España: sueldos, horarios y condiciones

El caso de España es similar al de España, al menos en lo que respecta a dos países potencias turísticas con un sueldo medio bastante cercano. Pero veamos acercando la lupa:

El sector hostelero en España combina récord de actividad con salarios bajos, mucha parcialidad y jornadas largas con frecuentes incumplimientos de convenio, según un informe de Randstad Research.

La hostelería da empleo, según el mismo informe, a más de 1,5 millones de personas asalariadas, con una tasa de asalariados del 83,2% y un 86% de contratos indefinidos tras la reforma laboral. Aun así, predomina la parcialidad (en torno a un 33% de contratos a tiempo parcial) y una fuerte estacionalidad.

Según CCOO, el 95% de los trabajadores de hostelería cobra por debajo del salario medio nacional (2.385,6 euros brutos/mes en 2024), con un coste de personal medio anual inferior a 23.000 euros en 2025. Sitúa el salario medio bruto en hostelería en unos 1.800-1.850 euros mensuales brutos.