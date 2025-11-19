'The Times' define con una abrumadora frase lo que ha hecho Felipe VI hasta ahora

El histórico periódico británico The Times, fundado en el año 1785 y ahora uno de los más importantes del Reino Unido, superando el medio millón de ejemplares en la tirada diaria, ha dedicado un extenso artículo para hablar de la figura de Felipe VI como nunca antes, en detrimento, especialmente, de su padre, el rey emérito Juan Carlos I.

La declaración de intenciones es clara en el mismo titular: "Felipe defiende la frágil monarquía española". Ensalzan su figura y justo después no dudan en definir cómo ven el trabajo que ha estado haciendo hasta ahora: "Mientras el país conmemora los 50 años dela muerte de Franco, el rey lucha contra el legado de su padre exiliado para asegurar el futuro de la corona".

Lo primero que han destacado es su actuación a la hora de visitar el municipio valenciano de Paiporta, momento histórico retransmitido en televisión cuando varios presentes enfurecidos le arrojaron barro. En el medio británico vieron en él una actitud serena, lo que hizo ganar "nuevos simpatizantes". "Representaba un blanco fácil. No se inmutó. Mantuvo su posición y luego avanzó para dialogar con los atacantes", han contado, sin olvidarse de compararlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "huyó del lugar".

Para 'The Times', esa actitud "consolidó su reputación y le granjeó elogios de los más acérrimos opositores a la monarquía en un país donde el republicanismo y la antipatía hacia la dinastía Borbón siguen muy arraigados":

Sin duda, además de mencionar que la monarquía es cada vez más despreciada por los partidos de izquierda y también por Vox, la institución se enfrenta "a peligros internos" como lo ha podido ser la figura de Juan Carlos I: "El antiguo monarca tuvo un papel fundamental en la restauración democrático, pero sus 39 años de reinado terminaron marcados por escándalos que empañaron la monarquía y lo llevaron al exilio".

"La popularidad de Felipe no se acerca ni remotamente a la que gozó su padre"

"La popularidad de Felipe, sin embargo, no se acerca ni remotamente a la que gozó en su día su padre. Debido a su papel en la transición democrática, muchos republicanos se declararon juancarlistas", prosiguen. Sin embargo, "cayó en desgracia".

Todo empezó, tal y como relatan, en 2012 cuando se supo que había estado de caza de elefantes en Botsuana con su antigua amante, Corinna Larsen, "mientras España se sumía en una crisis económica".

El prestigio de Felipe VI

Recuerdan el momento en el que Felipe VI se convirtió en el rey más joven de Europa y prometió una "monarquía renovada", reduciendo la familia real a seis miembros. "Felipe se desheredó de su padre y también publicó las cuentas de la Casa Real por primera vez", expresan.