El HuffPost
Última hora
Pilar Eyre revela cómo se quedó Letizia cuando se enteró de lo que el rey Juan Carlos contaba de ella en su biografía y lo que le dijo a Felipe VI
Pilar Eyre revela cómo se quedó Letizia cuando se enteró de lo que el rey Juan Carlos contaba de ella en su biografía y lo que le dijo a Felipe VI

La periodista cuenta los sentimiento que experimentó la reina cuando supo que no salía muy bien parada en 'Reconciliación'.

La reina Letizia y el rey Juan Carlos posando juntos en la Comunión de la infanta Sofía

El rey Juan Carlos y la reina Letizia nunca fueron un suegro y una nuera bien avenidos. Al emérito nunca le gustó la elección de Felipe VI y lo dejó muy claro. Cuando vio que era inevitable aceptó que Letizia iba a ser no solo su nuera, sino la princesa de Asturias y algún día la reina de España. Pero aceptar es una cosa y llevarse bien es otra, y parece que entre ambos las cosas no han sido armónicas en ningún momento.

Y para confirmar lo que se daba por hecho, las memorias de Juan Carlos I han sido muy claras: "La entrada de Letizia en la familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Hice todo lo posible para superar nuestras diferencias porque el éxito de la pareja principesca era una garantía para el futuro de la Corona. Le dije que tenía abierta la puerta de mi despacho, pero nunca vino".

  El rey Felipe, la reina Sofía, la reina Letizia y el rey Juan Carlos, con princesa Leonor, en el día de su Primera Comunión, y la infanta SofíaGTRESONLINE

De la familia es Letizia la que sale peor parada, aunque también tacha de insensible a su hijo Felipe por todo lo relacionado con su exilio a Abu Dabi y la negativa a que vuelva a La Zarzuela, lamenta su falta de relación con Leonor y Sofía y reprocha a la reina Sofía que no respondiera a su invitación a ir a Ginebra para celebrar su 60 aniversario de matrimonio.

"¿Tú crees que me lo merezco?"

Parece evidente que a la familia real no le ha hecho gracia un libro que hace flaco favor a la monarquía y con el que Juan Carlos de Borbón ajusta cuentas pendientes, o como dice él, cuenta su propia historia después de sentir que se la estaban robando. ¿Cómo se lo ha tomado Letizia? Pues evidentemente mal.

De ello habla Pilar Eyre en Lecturas, donde indica que le cuentan que "la reina está, más que enfadada, dolida y disgustada". Así que de acuerdo con lo que ha llegado a la escritora, doña Letizia no se ha tomado nada bien el lanzamiento de Reconciliación, un libro que no ayuda en nada a restaurar las relaciones familiares dañadas.

  El rey Juan Carlos y la reina Letizia en el 40 aniversario de la Fundación Reina Sofía

Añade que Letizia no conocía el contenido del libro hasta que fueron filtrando pasajes del libro y que al enterarse no daba crédito. Tanto es así que su primera reacción fue hablar con Felipe VI y preguntarle: "¿Tú crees que me lo merezco?" 

Ante la desazón de su esposa, el rey se puso del lado de Letizia. Por un lado porque él también sale mal parado en las memorias de su padre, pero por otro porque cree que Juan Carlos I es injusto al criticar a la reina por haber desunido a una familia que ya estaba rota antes de la llegada de Letizia.

