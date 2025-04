Un entrenador personal alerta del lado perjudicial de los 'burpees': "Hay formas más efectivas de quemar calorías"

En los últimos tiempos se ha puesto de moda un ejercicio de alta intensidad, el burpee. Este combina varios movimientos: sentadilla, flexión de pecho y salto vertical.

Su práctica trabaja múltiples partes del cuerpo, desde el core a los brazos, la espalda, el pecho o las piernas, pero también mejora la resistencia, la coordinación y el equilibrio.

Sin embargo, hay que ser precisos en su ejecución. Al ser un ejercicio exigente, quizá no es para todo el mundo y no hay que pretender ser capaces de hacerlos, o en una serie de muchas repeticiones, si se es principiante.

En la web Eat This, Not That, el entrenador personal Jarrod Nobbe ha advertido sobre los burpees: pueden no tener tantas ventajas como se cree y estar sobrevalorados.

Que sean agotadores no los hace efectivos, sostiene. Para algunas personas, agrega, se convierte "en un ejercicio pesado para las rodillas, las muñecas y la espalda baja".

"Hay maneras mucho mejores de quemar calorías sin riesgo de lesiones", defiende.