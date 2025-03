Una experta en jardinería resuelve la pregunta de todos los que usan tierra vieja para sus macetas

Con la primavera, son muchos quienes optan por renovar su jardín plantando nuevas plantas o podando antes de la floración algunas de las que ya tienen. Ante esta situación, surgen dudas comunes como si se puede reutilizar el sustrato o la tierra que tenían algunas plantas para sembrar otras nuevas.

Para los que quieran hacerlo, la experta en jardinería Brigitte Goss da al medio alemán MDR unas claves para hacerlo de forma segura y que las nuevas plantas crezcan perfectamente con una tierra reutilizada.

En primer lugar, Goss recuerda que no se puede reutilizar tal cual se saca de la maceta sino que tiene que pasar por un proceso de cribado en el que se retiren las raíces de la anterior planta y se revitalicen los nutrientes.

El principal inconveniente es que haya perdido buena parte de sus nutrientes, por lo que se puede tamizar con un tercio de tierra fresca. "Las plantas que florecen temprano, en particular, no necesitan muchos nutrientes, por lo que la tierra vieja se puede reutilizar fácilmente", señala.

En cambio recuerda que para aquellas conocidas como "flores de balcón" o que tienen una floración posterior es recomendable "incorporar abono orgánico o virutas de cuerno" para enriquecer el sustrato.

Pero no solo no recomienda reutilizar el sustrato de plantas anteriores, pide tampoco utilizar sacos de tierra que se tengan desde el año anterior, aunque estén sellados. Con el tiempo, los nutrientes ligados se liberan y esto significa que el suelo ya no es óptimo para las plantas. "Podría ser que el suelo sea realmente salado", asegura Goss.

Para poder usarla pide mezclarla a partes iguales con sustratos nuevos ricos en nutrientes que equilibren la parte perdida.