Una turista de EEUU señala lo que los españoles tenemos "demasiado normalizado" y su reflexión es para oírla: "Tenéis mucha suerte"

La youtuber Rachel Anne en uno de sus vídeos en YouTube durante una visita a Asturias

España está de moda y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) lo demuestran. El gasto total de los turistas internacionales hasta septiembre ascendió a 105.827 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo de 2024, según el INE.

En pocas palabras: cada año vienen más turistas a España y gastan más. En los primeros nueve meses de 2025, la cifra supera los 76,4 millones, con un crecimiento del 3,5% en el mismo periodo de 2024.

Los datos siguen aumentando sobre todo gracias a escuchar testimonios como los de la youtuber Rachel Anne, nacida en Texas (Estados Unidos), después de pasar unos días por Asturias.

"Gente de España tenéis demasiado normalizado algunas cosas. Lo siento, qué me estás contando. La cosa más bonita que he visto en mi vida de repente en medio del pueblo un puente romano", ha señalado mientras mostraba emocionada un vídeo desde Cangas de Onís.

"Pero tío de verdad es que no hay este tipo de cosas en mi país"

Rachel Anne

Luego ha reconocido que ha googleado y el puente no es romano pero está inspirado en uno. Aún así ha señalado que en su país no hay nada ni parecido: "Pero tío de verdad es que no hay este tipo de cosas en mi país. Aunque no es romano es del siglo XIII que es más antiguo que mi país".

"¿Lo más antiguo de mi pueblo? El McDonald's de 1980. Es que tenéis mucha suerte de tener una cosa así en cada pueblo", ha añadido de nuevo con el brillo en los ojos de quien ha descubierto un paraíso.

"No se acaba ahí, no sólo tenéis cosas de miles de años de historia al lado de tu cafetería de toda la vida, luego tenéis estos paisajes que yo de verdad, espero que lo valoréis. Las vistas más bonitas del mundo. Me encanta, me encanta Asturias", ha sentenciado.

La historia del puente romano de Cangas de Onís

Como le recuerdan en los comentarios, el puente romano de Cangas de Onís no es un tema menor. Conocido también como "el puentón", fue declarado Monumento Nacional en 1931 y separa los concejos de Cangas de Onís y de Parres.

En el vídeo, la youtuber norteamericana decía que aunque es conocido como puente romano data del siglo XIII aunque otras fuentes lo datan durante el reinado de Alfonso XI de Castilla y de León.

El puente, que originalmente contaba con 7 arcos, forma parte fundamental de la historia de Cangas de Onís. Preside la construcción el escudo municipal: una cruz de roble sobre la media luna en señal de la victoria de Covadonga, colocados sobre el Puente Romano, y con una inscripción alrededor con la leyenda minima urbium, maxima sedium (la más pequeña ciudad fue la máxima sede).