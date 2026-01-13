Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 ciudades de Portugal a tiro de piedra de España que son espectaculares
7 ciudades de Portugal a tiro de piedra de España que son espectaculares

De la "Venecia portuguesa" a la sofisticación de Cascais, pasando por el Bom Jesus de Braga o por las calles medievales de Guimarães o Coímbra, no escaparse de vez en cuando por allí debería ser un delito.

Susana Pérez de Pablos
Aveiro, la "Venecia portuguesa"Conocida como "la Venecia portuguesa", la ciudad de Aveiro, en la costa oeste de Portugal, está repleta también de canales y góndolas. Su catedral, edificios modernistas y museo son sus tesoros.Getty Images
  Los 17 tramos de escalera del Bom Jesus de BragaBraga es famosa por su patrimonio y sus eventos religiosos. Es espectacular el complejo del Bom Jesus do Monte, con una iglesia neoclásica a la que se llega tras subir 17 tramos de escaleras.Getty Images
  Cascais, para un veraneo sofisticado y relajadoCascais es quizás la ciudad más clásica de veraneo portuguesa y una atracción para los turistas. Tiene patrimonio histórico, vida cultural y ofertas deportivas, que mezclan relajación y sofisticación.Getty Images
  Para tomarse un oporto en OportoLos colores de las casas de Oporto, sus imponentes puentes y, cómo no, su producción del 'vinho do porto' (oporto) la hacen muy especial. En su zona medieval adoquinada hay cafés, tiendas típicas...Getty Images
  Lisboa, la cuna de todo, es imprescindibleEn una escapa a Portugal nunca puede faltar su capital, Lisboa. Con su barrio alto, la iglesia, el Mirador de Gracia. Aparte de la Torre de Belem y todo lo bonito de una vieja y renovada ciudad.Getty Images
  Guimarães, patrimonio de la UnescoEl centro histórico medieval de la localidad de Guimarães es patrimonio de la Unesco. Tiene un castillo, el Palacio de los Duques de Braganza, la bonita Plaza Largo da Oliveira y el Padrão do Salado.Getty Images
  En la histórica Universidad de CoímbraCoímbra, en el centro del país, fue en su día su capital. Con un casco antiguo medieval, tiene la emblemática Universidad de Coímbra en lo que fue un castillo. Sus calles están llenas de monumentos.Getty Images
