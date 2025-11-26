Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 fotos de paisajes otoñales tan espectaculares que parecen un cuadro
Es una de las estaciones que más colores ofrece, en el campo y las ciudades. Los matices de los tonos rojos y amarillos otorgan un romanticismo a estos lugares que los convierten en un lienzo que apetece ir a contemplar.

Susana Pérez de Pablos
Un otoño en la ciudad del amorSi París es ya una apuesta segura si se quiere visitar Francia, en otoño los Campos Elíseos, la torre Eiffel y el Sena se vuelven sepia, de forma que hasta las más fotos más modernas parecen antiguas.NurPhoto via Getty Images
  Una imagen de cuento en GalesLos colores otoñales comienzan a aparecer en los árboles y el follaje de Nant Mill y el sendero Clywedog Trail, en el valle de Clywedog, en Wrexham, Gales, Reino Unido.Getty Images
  Un adornado paisaje blanco en los AlpesPara los amantes de los paseos y del esquí, esta imagen de un lago de montaña en una mañana helada y un bosque adornado con los colores al amanecer, en Engadina, Graubünden, en los Alpes suizos.Getty Images
  Los jardines de Luxemburgo en su mejor momentoLa ciudad de Luxemburgo es un destino precioso en otoño, aparte de sus monumentos, sus amplios jardines son para perderse.Getty Images
  Senderos perdidos entre castañosUn impresionante bosque de castaños con un encantador ambiente otoñal, que lanza un hechizo de maravilla y magia sobre toda la escena. Unos bosques comunes en muchas partes del Europa.Getty Images
  Cracovia se vuelve de color amarilloUn paisaje en el que prima el amarillo protagoniza durante el otoño el Planty Park, en Cracovia, Polonia. Un encanto al que añadir en esta época a los preciosos edificos de la ciudad.NurPhoto via Getty Images
  Un paseo por los viñedos de la ToscanaUn espectacular paisaje otoñal de viñedos en Chianti, en la Toscana, que mezcla es la tradición vinícola de esta región italiana con los colores de los viñedos en esta época del año.Getty Images
Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

