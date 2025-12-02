Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
9 ciudades europeas que son famosas por sus mercados navideños
Navidad
Vista trasera de un joven padre asiático cargando a su pequeña hija a hombros frente a un árbol de Navidad iluminado al aire libre. Compartiendo un momento feliz. Estilo de vida familiar. Disfrutando del ambiente navideño. Ambiente festivo. ¡Ya llegó la Navidad!

9 ciudades europeas que son famosas por sus mercados navideños

Cada uno es una experiencia mágica llena de luces, puestos y mucha ilusión.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
alt="alt="Los visitantes disfrutan de las luces navideñas y de pequeños puestos al aire libre con recuerdos en el mayor mercado navideño de la Rathaus Platz de Viena, Austria, el 15 de noviembre de 2019. (Foto de Dominika Zarzycka/NurPhoto)""
Viena (Austria)El Rathausplatz acoge uno de los mercados más emblemáticos y antiguos del continente.Dominika Zarzycka
alt="alt="Mercado navideño en el casco antiguo de Núremberg, Baviera, Alemania""
Núremberg (Alemania)Su Christkindlesmarkt es uno de los más tradicionales y conocidos del mundo.Harald Nachtmann
alt="alt="Mercado navideño e iglesia de Tyn en la Plaza de la Ciudad Vieja""
Praga (República Checa)Los mercados de la Plaza de la Ciudad Vieja y de la Plaza de Wenceslao son de los más visitados de Europa.Getty Images
alt="alt="Casco antiguo iluminado y decorado como un cuento de hadas en la temporada festiva navideña en Colmar, Alsacia, Francia""
Estrasburgo (Francia)Se autoproclama “la capital de la Navidad” y su mercado es espectacular.Getty Images
alt="alt="Vista panorámica del mercado navideño de Zúrich en la recientemente reconstruida plaza pública Bellevue / Secheseläutenplatz, justo en frente de la Ópera y al lado del lago de Zúrich, con la emblemática catedral de Grossmunster en la distancia.""
Zúrich (Suiza)Destacan el mercado de la estación central y el del barrio antiguo.Getty Images
alt="alt="Basílica de San Esteban y Mercado Navideño a lo largo de las calles del casco antiguo de Budapest decorado para las fiestas navideñas, Budapest, Hungría - Fotografía de stock""
Budapest (Hungría)La Basílica de San Esteban y la Plaza Vörösmarty se llenan de puestos y espectáculos.Getty Images
alt="alt="Árbol de Navidad en la emblemática "Grand Place" (literalmente, "Gran Plaza"), en el centro de Bruselas. Construida principalmente entre 1696 y 1704, la plaza cuenta con hermosas fachadas, con una mezcla de arquitectura barroca y renacentista. Durante la noche de Navidad, se celebra un festival de luces al anochecer, además de mercados navideños.""
Bruselas (Bélgica)Es uno de los más grandes de Europa.Getty Images
alt="alt="Puerto histórico de Nyhavn decorado con luces navideñas para las vacaciones de Navidad en invierno, Copenhague, Dinamarca - Fotografía de stock""
Copenhague (Dinamarca)Tívoli Gardens se transforma en un auténtico pueblo navideño.Getty Images
alt="alt="02.12.2022 Weimar: Weihnachtsmarkt im Winter / Foto: Thomas Müller""
Weimar (Alemania)Weimarer Weihnacht convierte el centro histórico de Weimar en un mercado navideño mágicoThomas Müller
Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 