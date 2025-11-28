Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 destinos que son un paraíso para ir con mascota
La silueta de un perro frente a un avión

9 destinos que son un paraíso para ir con mascota

Hace tiempo que viajar con mascotas ha dejado de ser una excepción para convertirse en una tendencia en alza: más alojamientos, playas y servicios se adaptan para que perros acompañen a sus dueños en las escapadas.

San Sebastián (País Vasco, España)Donosti destaca por su gran oferta de paseos junto al mar, zonas verdes y playas accesibles para perros en temporada baja, además de alojamientos y bares que aceptan mascotas. El paseo de La Concha, los parques de Cristina Enea y Aiete, y los senderos del Monte Urgull son algunos de los grandes favoritos para recorrer acompañado.Getty Images
  Somiedo (Asturias, España)El Parque Natural de Somiedo es uno de los rincones más tranquilos de Asturias para desconectar rodeado de montañas, lagos y bosques. Muchas casas rurales y hoteles admiten mascotas, convirtiendo la zona en un destino ideal para amantes del senderismo.Getty Images
  Rías Baixas (Galicia, España)Un destino costero donde abundan los arenales tranquilos, los paseos junto al mar y los espacios naturales donde los perros pueden disfrutar casi todo el año. Municipios como O Grove, Sanxenxo o A Guarda cuentan con alojamientos dog-friendly y rutas suaves perfectas para caminatas en familia.Getty Images
  Girona (Cataluña, España)La provincia de Girona es uno de los territorios más afines del país para quienes viajan con animales. El Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà, con sus humedales, observatorios y senderos, es ideal para explorar con tu perro. Muchas playas del litoral gerundense también cuentan con zonas adaptadas, como la de la RubinaGetty Images
  Lisboa (Portugal)La capital portuguesa se ha adaptado a la perfección a la tendencia pet-friendly: numerosos cafés, restaurantes y alojamientos aceptan animales, y los parques urbanos son perfectos para paseos relajados. El carácter tranquilo de la ciudad facilita explorarla sin prisas con tu mascota.Getty Images
  Portland (Oregón, EE. UU.)Famosa por sus docenas de cervecerías, cafés y tiendas que permiten la entrada de mascotas, así como por sus amplias áreas de recreo canino. Parques como Forest Park, uno de los bosques urbanos más grandes del país, hacen que la ciudad sea un sueño para quienes viajan con perro.Getty Images
  Laponia (Finlandia)Ofrece un paisaje único de bosques nevados, rutas de senderismo y alojamientos rurales donde las mascotas son bienvenidas, especialmente fuera de los parques más protegidos. Es un destino perfecto para quienes buscan experiencias diferentes: paseos en nieve, auroras boreales y tranquilidad absoluta.Getty Images
  Ámsterdam (Países Bajos)Moverse por Ámsterdam con mascota es sencillo, ya que los perros están permitidos en la mayoría del transporte público y un sinfín de espacios verdes como Vondelpark o Westerpark. La cultura ciclista de la ciudad también facilita trayectos cortos y seguros para pasear o trasladarse entre barrios.Getty Images
  Lake District (Reino Unido)El Lake District es una meca para los viajeros amantes del paisaje y del senderismo, consolidándose como el parque nacional más grande y visitado de Inglaterra. Muchas posadas, pubs tradicionales y casas de campo permiten mascotas, y las rutas alrededor de lagos como Windermere o Derwentwater son ideales para explorar en compañía canina.Getty Images
