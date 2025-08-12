9 monumentos impresionantes que bien merecen una visita a Castilla y León

Whatsapp
Una sólida fortificación Las murallas de Ávila, construidas entre los siglos XI y XIV, son el principal elemento histórico de la ciudad. Se considera una de las fortificaciones más completas de España. Getty Images
El maravilloso Gaudí del Bierzo En Astorga, en León, se encuentra el maravilloso Palacio de Gaudí, que es ahora Museo de los Caminos y Palacio Episcopal. Es un edificio de estilo neogótico, hecho con granito del Bierzo, es idílico. Universal Images Group via Getty
La gran catedral La gótica Catedral de Burgos de Santa María es una de las más impresionantes de España. Influyó en la difusión de las formas artísticas del siglo XIII en la Edad Media y el Renacimiento. Getty Images
Un tesoro de la arquitectura y de la civilización El acueducto romano de Segovia llevaba agua de las montañas cercanas al centro de ciudad hasta 1973. Construido en el siglo II, al final del reinado del emperador Trajano y el inicio del de Adriano. Getty Images
Donde la vida gira entorno a una plaza barroca La Plaza Mayor de la ciudad de Salamanca, de estilo barroco, con su Ayuntamiento en el centro, fue construida entre 1729 al 1756 y, a día de hoy sigue siendo el centro de la vida de esta urbe. Getty Images
Un monasterio románico de gran interés El monasterio de la Caridad de Ciudad Rodrigo, Salamanca, es de origen románico, con una bonita capilla como lugar a destacar. Aunque el Castillo de Enrique II sea más conocido, merece una visita. Getty Images
Mucho más que un arco romano Desde el arco romano de la localidad de Medinaceli, en Soria, se pueden ver las espectaculares vistas de enclave, que fue fundamental, con su castillo, en una parte relevante de la historia de España. Getty Images
El monasterio en el que se estudia nuestro patrimonio El monasterio de Santa María la Real es una antigua abadía que está en la localidad de Aguilar de Campoo, Palencia. Levantado entre los siglos XII y XIII y su estilo transita del románico al gótico. Getty Images
Un pequeño tesoro muy completo Desde el río Duero destaca la catedral de Zamora, construida principalmente en estilo arquitectónico románico, con influencias bizantinas. También merece la pena ver su castillo, iglesias y muralla. Getty Images