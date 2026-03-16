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9 pueblos espectaculares de Castilla-La Mancha que bien valen una visita
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Los molinos de viento de Consuegra del siglo XVI en el cerro Calderico

9 pueblos espectaculares de Castilla-La Mancha que bien valen una visita

Más allá de su llanura y clásicos molinos, las pequeñas localidades manchegas esconden castillos, calles medievales, miradores de vértigo y rincones que parecen detenidos en el tiempo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="La Plaza Mayor de Almagro, en Ciudad Real""
Almagro (Ciudad Real)Un pueblo que respira teatro clásico, con un Corral de Comedias que revive el Siglo de Oro y una plaza mayor que conserva un encanto único. La localidad además acoge cada verano el Festival Internacional de Teatro Clásico, que transforma calles y patios en escenarios.Getty Images
alt="alt="Varios molinos de viento en lo alto de Consuegra, en Toledo""
  Consuegra (Toledo)En lo alto de la colina, los molinos y el castillo dibujan el paisaje manchego más icónico. Desde allí las vistas de La Mancha son infinitas, ideales para fotografías al amanecer y para empaparse de la epopeya quijotesca que tanto identifica a la región.Getty Images
alt="alt="Una vista de los edificios más emblemáticos de Alcalá del Júcar (Albacete)""
  Alcalá del Júcar (Albacete)Tallado en la roca junto al río, este rincón destaca por sus cuevas, casas colgadas sobre el Júcar y una silueta que invita a perderse por sus callejuelas empinadas. Es un destino perfecto para los amantes del senderismo y del buen comer en ambientes muy auténticos.Getty Images
alt="alt="La Plaza Mayor de Sigüenza, en Guadalajara""
  Sigüenza (Guadalajara)Un conjunto medieval extraordinario presidido por su catedral y un castillo reconvertido en parador. El casco histórico conserva leyendas, museos y miradores que cuentan siglos de historia en cada piedra.Getty Images
alt="alt="La imponente fortaleza de Belmonte""
  Belmonte (Cuenca)El impresionante castillo que domina el pueblo desde lo alto y que parece sacado de una película medieval añade un toque heroico a una localidad de lo más tranquila. Pasear por sus calles es descubrir rincones históricos con un ambiente sereno de lo más manchego.Getty Images
alt="alt="Una vista aérea del pueblo de Alarcón, en Cuenca""
  Alarcón (Cuenca)Rodeado por un meandro del Júcar, este pueblo amurallado parece una isla histórica sobre La Mancha. Pasear por sus murallas y aprovechar las vistas desde el castillo son planes de lo más sencillos pero que dejan una huella imborrable.Getty Images
alt="alt="El castillo de Molina de Aragón, en Guadalajara""
  Molina de Aragón (Guadalajara)Con uno de los castillos más grandes de la región y un entorno serrano de gran belleza, esta localidad de Guadalajara ofrece panorámicas sorprendentes y un casco histórico que invita a pasear con calma y descubrir su historia paso a paso.Getty Images
alt="alt="Una escena quijotesca en la Plaza Mayor de El Toboso, en Toledo""
  El Toboso (Toledo)Vinculado para siempre a la figura de Don Quijote, este pueblo toledano es cita obligada para los aficionados a la literatura, ya que cuenta con museos temáticos, calles sencillas y el sabor de La Mancha más cervantina.
alt="alt="El monasterio de Uclés en Cuenca""
  Uclés (Cuenca)Dominado por su imponente monasterio, conocido como el “Escorial de La Mancha”, Uclés sorprende por su riqueza histórica y sus vistas sobre la comarca. Un pequeño pueblo con mucho patrimonio donde cada rincón recuerda su pasado monumental.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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