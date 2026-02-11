Preguntan a Vicente Vallés si se considera el "azote del Gobierno": el periodista responde recordando los tiempos de Rajoy

Vicente Valles en la premiere del libro Cuando ya nada es urgente en en abril de 2025.

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, es uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. Sin embargo, son muchas las personas que le critican por su línea editorial, que destaca por ser especialmente crítica con el Gobierno.

Algunos le definen como el "azote" de Pedro Sánchez, pero el comunicador madrileño está muy lejos de empatizar con esa idea. Vallés ha concedido una entrevista a El País donde trata de desmontar esta creencia sobre su forma de enfocar la información del Gobierno.

Y lo ha hecho tirando de hemeroteca. "Yo sí me acuerdo de los informativos monográficos sobre la corrupción del PP de Rajoy", ha recordado Vicente Vallés, para desmontar a los que aseguran que solo critica a Pedro Sánchez.

"¿El azote del Gobierno en qué? ¿Cuándo dice que un político no debe indultar a un político y luego lo indulta? ¿Cuándo dice que la amnistía es inconstitucional y luego la decreta? ¿En cuál de los dos momentos eres crítico?", ha respondido el periodista de Antena 3 tras ser preguntado si se consideraba el "azote del Gobierno".

"La gente se fija en lo que hemos hecho en el último cuarto de hora, pero yo me acuerdo de los informativos sobre los casos de corrupción del PP cuando gobernaba Mariano Rajoy. Ya nadie se acuerda, pero yo sí, porque los hacía yo", ha señalado Vallés.

"Ayuso no es trumpismo español"

En El País también le han preguntado por lo que se dice de él en redes. "Si vieses las cosas que se dicen de mí en los foros de la extrema derecha, te sorprenderías", ha asegurado.

Asimismo, Vallés ha opinado sobre Isabel Díaz Ayuso en las páginas de El País. En la entrevista asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no es trumpismo español". Como tampoco lo es Pedro Sánchez.

Para el periodista de Antena 3, "Ayuso tiene una gran capacidad para mantener el apoyo de los suyos". Y matiza que pese a no ser "el ejemplo exactamente de trumpismo", busca "atraer a ese sector y ha conseguido que la voten a ella y no a Vox".